Световният шампион няма спиране – Макс Верстапен спечели спринта и квалификацията в Остин

Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен продължи да гази своите съперници в САЩ. В събота нидерландецът постигна две победи над противниците си. Първо спечели спринтовото състезание, а малко по-късно завоюва челна стартора позиция за днешната основна надпревара.

По време на спринта още в първия завой се стигна до сериозен инцидент. В мелето, освен съуотборниците в Макларън Пиастри и Норис, участваха още Фернандо Алонсо и Нико Хюлкенберг. Норис не потегли убедително от втора позиция, а това позволи на Пиастри да се изравни с него при спирането за първия завой. Британецът навлезе по-дълбоко от вътрешната страна, докато австралиецът се опита да го изпревари, посредством пресичаща траектория. Маневратата му обаче се оказа твърде агресивна, което доведе до удар с Хюлкенберг, който пък се сблъска с Алонсо.

След рестартирането на надпреварата зад Верстапен на челните позиции се наредиха Джордж Ръсел, Карлос Сайнц-младши, Шарл Льоклер, Люис Хамилтън, Алекс Албън и стартиралите от дъното Юки Цунода и Оливър Беарман. Световният шампион започна умело да контролира преднината си без никакви затруднения.

До края имаше време за още едно излизане на колата за сигурност. Второто ѝ появяване бе предизвикано от нов инцидент в първия завой, този път между Естебан Окон и Ланс Строл, след твърде закъсняла атака на канадеца.

С триумфа в спринта Верстапен намали пасива си до 55 точки зад лидера в генералното класиране Оскар Пиастри, който остава на върха с 336 пункта и има 22 повече от съотборника си Норис.

Няколко часа по-късно дойде ред и на квалификацията за основното състезание. Там също успехът бе за Макс. Първата обиколка на нидерландеца в третата сесия се оказа достатъчна, за да си осигури челното място, след като не успя да стартира втори тур, заради края на времето.

Верстапен, който задаваше темпото през Q1 и Q2, продължи доминацията си и в Q3, постигайки най-добър резултат от 1:32.510.

Това постижение се оказа напълно достатъчно за Макс, като той остави най-близкия си съперник Ландо Норис от Макларън на 0.291 секунди. Норис, от своя страна, изпревари Шарл Леклер от Ферари само с шест хилядни от секундата. Джордж Ръсел от Мерцедес се класира четвърти.

Съотборникът на Леклер, Люис Хамилтън, се класира на петата позиция, а Оскар Пиастри (Макларън) остана шести. Топ 10 се допълва от Кими Антонели (Мерцедес), Оливър Беърман (Хаас), Карлос Сайнс (Уилямс) и Фернандо Алонсо (Астън Мартин).

Главното състезание за Гран При на САЩ ще стартира в неделя вечер от 22 часа българско време.