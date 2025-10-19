НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 20.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортМоторни Спортове

          Световният шампион няма спиране – Макс Верстапен спечели спринта и квалификацията в Остин

          Основното състезание за Гран При на САЩ ще стартира тази вечер в 22 часа българско време

          0
          37
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен продължи да гази своите съперници в САЩ. В събота нидерландецът постигна две победи над противниците си. Първо спечели спринтовото състезание, а малко по-късно завоюва челна стартора позиция за днешната основна надпревара.

          - Реклама -

          По време на спринта още в първия завой се стигна до сериозен инцидент. В мелето, освен съуотборниците в Макларън Пиастри и Норис, участваха още Фернандо Алонсо и Нико Хюлкенберг. Норис не потегли убедително от втора позиция, а това позволи на Пиастри да се изравни с него при спирането за първия завой. Британецът навлезе по-дълбоко от вътрешната страна, докато австралиецът се опита да го изпревари, посредством пресичаща траектория. Маневратата му обаче се оказа твърде агресивна, което доведе до удар с Хюлкенберг, който пък се сблъска с Алонсо.

          След рестартирането на надпреварата зад Верстапен на челните позиции се наредиха Джордж Ръсел, Карлос Сайнц-младши, Шарл Льоклер, Люис Хамилтън, Алекс Албън и стартиралите от дъното Юки Цунода и Оливър Беарман. Световният шампион започна умело да контролира преднината си без никакви затруднения.

          До края имаше време за още едно излизане на колата за сигурност. Второто ѝ появяване бе предизвикано от нов инцидент в първия завой, този път между Естебан Окон и Ланс Строл, след твърде закъсняла атака на канадеца.

          С триумфа в спринта Верстапен намали пасива си до 55 точки зад лидера в генералното класиране Оскар Пиастри, който остава на върха с 336 пункта и има 22 повече от съотборника си Норис.

          Няколко часа по-късно дойде ред и на квалификацията за основното състезание. Там също успехът бе за Макс. Първата обиколка на нидерландеца в третата сесия се оказа достатъчна, за да си осигури челното място, след като не успя да стартира втори тур, заради края на времето.

          Верстапен, който задаваше темпото през Q1 и Q2, продължи доминацията си и в Q3, постигайки най-добър резултат от 1:32.510.

          Това постижение се оказа напълно достатъчно за Макс, като той остави най-близкия си съперник Ландо Норис от Макларън на 0.291 секунди. Норис, от своя страна, изпревари Шарл Леклер от Ферари само с шест хилядни от секундата. Джордж Ръсел от Мерцедес се класира четвърти.

          Съотборникът на Леклер, Люис Хамилтън, се класира на петата позиция, а Оскар Пиастри (Макларън) остана шести. Топ 10 се допълва от Кими Антонели (Мерцедес), Оливър Беърман (Хаас), Карлос Сайнс (Уилямс) и Фернандо Алонсо (Астън Мартин).

          Главното състезание за Гран При на САЩ ще стартира в неделя вечер от 22 часа българско време.

          Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен продължи да гази своите съперници в САЩ. В събота нидерландецът постигна две победи над противниците си. Първо спечели спринтовото състезание, а малко по-късно завоюва челна стартора позиция за днешната основна надпревара.

          - Реклама -

          По време на спринта още в първия завой се стигна до сериозен инцидент. В мелето, освен съуотборниците в Макларън Пиастри и Норис, участваха още Фернандо Алонсо и Нико Хюлкенберг. Норис не потегли убедително от втора позиция, а това позволи на Пиастри да се изравни с него при спирането за първия завой. Британецът навлезе по-дълбоко от вътрешната страна, докато австралиецът се опита да го изпревари, посредством пресичаща траектория. Маневратата му обаче се оказа твърде агресивна, което доведе до удар с Хюлкенберг, който пък се сблъска с Алонсо.

          След рестартирането на надпреварата зад Верстапен на челните позиции се наредиха Джордж Ръсел, Карлос Сайнц-младши, Шарл Льоклер, Люис Хамилтън, Алекс Албън и стартиралите от дъното Юки Цунода и Оливър Беарман. Световният шампион започна умело да контролира преднината си без никакви затруднения.

          До края имаше време за още едно излизане на колата за сигурност. Второто ѝ появяване бе предизвикано от нов инцидент в първия завой, този път между Естебан Окон и Ланс Строл, след твърде закъсняла атака на канадеца.

          С триумфа в спринта Верстапен намали пасива си до 55 точки зад лидера в генералното класиране Оскар Пиастри, който остава на върха с 336 пункта и има 22 повече от съотборника си Норис.

          Няколко часа по-късно дойде ред и на квалификацията за основното състезание. Там също успехът бе за Макс. Първата обиколка на нидерландеца в третата сесия се оказа достатъчна, за да си осигури челното място, след като не успя да стартира втори тур, заради края на времето.

          Верстапен, който задаваше темпото през Q1 и Q2, продължи доминацията си и в Q3, постигайки най-добър резултат от 1:32.510.

          Това постижение се оказа напълно достатъчно за Макс, като той остави най-близкия си съперник Ландо Норис от Макларън на 0.291 секунди. Норис, от своя страна, изпревари Шарл Леклер от Ферари само с шест хилядни от секундата. Джордж Ръсел от Мерцедес се класира четвърти.

          Съотборникът на Леклер, Люис Хамилтън, се класира на петата позиция, а Оскар Пиастри (Макларън) остана шести. Топ 10 се допълва от Кими Антонели (Мерцедес), Оливър Беърман (Хаас), Карлос Сайнс (Уилямс) и Фернандо Алонсо (Астън Мартин).

          Главното състезание за Гран При на САЩ ще стартира в неделя вечер от 22 часа българско време.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Мбапе и два червени картона изстреляха Реал Мадрид на върха

          Станимир Бакалов -
          Реал Мадрид победи Хетафе с 1:0 като гост в столично дерби от деветия кръг на Ла Лига. Така „кралете“ излязоха първи с 24 точки,...
          Спорт

          Рафа Леао вдъхнови Милан за обрат срещу Фиорентина 

          Станимир Бакалов -
          Милан постигна важна победа с 2:1 на „Сан Сиро“ срещу Фиорентина след обрат в мач от седмия кръг на Серия А. Рафа Леао вкара...
          Спорт

          ЦСКА 1948 ликува в „Надежда“ 

          Станимир Бакалов -
          ЦСКА 1948 победи Локомотив (Сф) с 1:0 в мач от 12-ия кръг на Първа лига. В герой за "червените" се превърна Елиаш Франко, който вкара...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions