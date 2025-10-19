Телефонен разговор между Путин и Тръмп промени курса на САЩ спрямо Украйна

Руският президент Владимир Путин е провел телефонен разговор с текущия президент на Америка Доналд Тръмп, с който е успял да „върне отношенията в релси“ непосредствено преди решаващата среща на Тръмп с украинския президент Володимир Зеленски, съобщават западни източници. На тази среща е трябвало да се обсъди предоставянето на нови далекобойни оръжия на Украйна, включително крилати ракети „Томахоук“.

До разговора с Путин Тръмп изглеждаше готов да засили военната помощ за Киев, но след него и последвалата среща със Зеленски позицията на Вашингтон рязко се промени. Темата за оръжията беше практически изтласкана, а вниманието бе насочено към нова среща с Путин.

„Надявам се да можем да приключим войната, без да мислим за ‘Томахоук’. Мисля, че сме доста близо до това. Не искаме да раздаваме неща, които са ни нужни за защита на собствената ни страна“, заяви Тръмп пред журналисти в началото на срещата със Зеленски.

Вместо нова военна подкрепа за Украйна или санкции срещу Москва, Тръмп обяви нова среща на върха с Путин, която той определи като „възможност да сложим край на тази безславна война“.

Не беше поставен въпросът за руските удари по украинската енергийна инфраструктура преди зимата.

Подобен обрат настъпи и след срещата между Тръмп и Путин в Аляска през август, след която Кремъл засили атаките си, а Белият дом отстъпи от натиска за примирие.

„Мисля, че президентът Путин иска да сложи край на войната“, повтори Тръмп на съвместна пресконференция със Зеленски, отбелязвайки, че предлага спиране на огъня на текущите позиции като основа за мирни преговори.

Путин съобщи на унгарския премиер Виктор Орбан, който ще бъде домакин на предстоящата среща, че американски и руски представители ще обсъдят „алгоритъм за бъдещи действия“, без да се посочват конкретни очаквания за пробив.

Реакцията на Европа и Киев беше скептична. Европейските лидери предупредиха, че Путин не изглежда сериозен относно справедливо споразумение и настояха Вашингтон да засили военната подкрепа за Украйна, за да увеличи цената на войната за Москва.

„Обиколката на Зеленски може да се обобщи с едно изречение: Путин отново надхитри всички“, написа руският журналист Дмитрий Смирнов в Telegram – публикация, споделена от Кирил Дмитриев, ръководител на Руския суверенен фонд и посредник в контактите с администрацията на Тръмп.

Междувременно, анализатори предупреждават, че Кремъл продължава да печели време, като използва мирната реторика, но отказва всякакво примирие и поддържа бойните действия.

Според социологически данни на центъра „Левада“, 63% от руснаците искат войната да приключи, над два пъти повече от онези, които настояват за продължаване на боевете – знак за нарастваща умора от конфликта, макар и без видима заплаха за режима на Путин.