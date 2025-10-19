Телефонен разговор между Путин и Тръмп промени курса на САЩ спрямо Украйна

Руският президент Владимир Путин е провел телефонен разговор с текущия президент на Америка Доналд Тръмп, с който е успял да „върне отношенията в релси“ непосредствено преди решаващата среща на Тръмп с украинския президент Володимир Зеленски, съобщават западни източници. На тази среща е трябвало да се обсъди предоставянето на нови далекобойни оръжия на Украйна, включително крилати ракети „Томахоук“.
До разговора с Путин Тръмп изглеждаше готов да засили военната помощ за Киев, но след него и последвалата среща със Зеленски позицията на Вашингтон рязко се промени. Темата за оръжията беше практически изтласкана, а вниманието бе насочено към нова среща с Путин.
Вместо нова военна подкрепа за Украйна или санкции срещу Москва, Тръмп обяви нова среща на върха с Путин, която той определи като „възможност да сложим край на тази безславна война“.
Не беше поставен въпросът за руските удари по украинската енергийна инфраструктура преди зимата.
Подобен обрат настъпи и след срещата между Тръмп и Путин в Аляска през август, след която Кремъл засили атаките си, а Белият дом отстъпи от натиска за примирие.
Путин съобщи на унгарския премиер Виктор Орбан, който ще бъде домакин на предстоящата среща, че американски и руски представители ще обсъдят „алгоритъм за бъдещи действия“, без да се посочват конкретни очаквания за пробив.
Реакцията на Европа и Киев беше скептична. Европейските лидери предупредиха, че Путин не изглежда сериозен относно справедливо споразумение и настояха Вашингтон да засили военната подкрепа за Украйна, за да увеличи цената на войната за Москва.
Междувременно, анализатори предупреждават, че Кремъл продължава да печели време, като използва мирната реторика, но отказва всякакво примирие и поддържа бойните действия.
Според социологически данни на центъра „Левада“, 63% от руснаците искат войната да приключи, над два пъти повече от онези, които настояват за продължаване на боевете – знак за нарастваща умора от конфликта, макар и без видима заплаха за режима на Путин.
Чудесни новини!
Много тъп тоя рижият
Hristo Ivanov бързо оздравяване
Сала усралини, ХЕРоям в срало я го духай малоумник
Припомнили са си един на друг кой какви видео-записи има за показване.
Меч се прави от желязо, най общо казано! Но зависи след това как ще го закалиш т.е. до каква температура ще го нагрееш и след това в какво ще го охладиш! Старите майстори на оръжия познават този момент по цвета на нагрятото парче метал! Деца, мечът ни е Вярата- Православната, която е свързана с цвета буквално на нагрятото парче желязо т.е. хората, човеците в него! Християнската вяра ни казва: То нагрятото бъдещо оръжие трябва така силно да свети, че човек трябва да може да вижда ясно хората около него и самият – Бог!!! За мен малцина са човеците, на които Бог им се открива. Те са Светците! Светлината на нагретият метал им помага да видят, че има ясна връзка между Вярата, Силата /Меча/ и Бог! Саможертвата има ясна силна връзка и с трите неща! Всички сякаш забравят ,че Иисус Христос е изхвърлил от Ерусалимския храм търговците със сила и им е казал -„превърнахте го в разбойнически вертеп“! Факт! После е последвала и саможертвата му – курбанът на синът Божи в името на човеците! Парчето желязо,метал – Човекът трябва да се нагрее така, че да свети и осветява всичко!!! В България това не става от много години! Православната Църква в България е забравила, че Божите дела и заповеди важат и за хората извън сградата наречена Света…! Не убивай , не кради, не пожелавай чуждото….,но спри със сила бясната хиена наречена човек да дави и убива децата ти.На Кесаря дължим само това, което той заслужава и е направил за нас! БУКВАЛНО! НИЩО ДРУГО!!!Злото където и да се появи трябва да бъде спряно и вързано чрез Меча и неговата светлина в момента на закаляването му!!! Това трябва да важи и за уважаваната от мен партия МЕЧ и за всички останали български партии!! Времето тече за всички! Живи и Мъртви! Не трябва да се возим на Него -Времето,защото има хора, които днес без време умират! Това трябва да бъде СПРЯНО!!!
Само разбирачи в ФБ.
Encho Nikolov +. Енчо
Разводняване на нещата , путъо иска време за да се стабилизира , а Тръмп му се връзва на лъжите!
Иван Ставрев дъртак, не се излагай на тези години
Иван Ставрев Не пиши преди да си си пил хапчетата !
Mirendi Georgi Я пътувай на ма@ ната си !
Споменали са му, че ще дадат противокорабни ракети на хурите😂