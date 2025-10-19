Управляващата коалиция обсъжда дали и как да продължи да работи

В понеделник ще се състои среща на управляващата коалиция. На нея трите партии в коалицията – ГЕРБ, БСП и ИТН ще обсъдят дали и как да продължи съвместното управление на страната, предаде репортер на БГНЕС.
Срещата е свикана от премиера Росен Желязков.
Очаква се една от основните теми да бъде и необходимостта от влизането на „ДПС-Ново начало” в парламентарно мнозинство с цел приемане на първи бюджет в евро.
Към момента неофициално е известно, че ще бъде поискана оставката на Наталия Киселова като председател на Народното събрание.
„Трусът“ в коалицията настъпи след изборите в Пазарджик, където ГЕРБ останаха шести, а лидер според гласовете се оказа ДПС-Ново начало. Тогава Борисов обяви, че повече няма да бъде параван за коалицията. Същия ден премиерът Желязков отмени заседанието на Министерския съвет, което се очакваше на следващия ден.
От БСП вече коментираха, че са готови на всякакви промени и компромиси само и само да не се стига до предсрочни избори.
От ИТН към момента няма официален коментар
Да си ходят по домовете, нали това каза шефа им.
Не се накрадохте,а? Малко ви е!Превърнете цялата страна в роби!Да ви слугуват!
Клоун
ОСТАВКА!!!
Стига подигравка с българските граждани ⁉️ Незабавна ОСТАВКА на СГЛОБКАТА ‼️
как с оставка как,,,,,,,😁😁😁
Dolni prestapnici boklyci skapani zatvor maikati sheba prestapnici
Nekadarnitsi.
Само народен съд за тея утрепки.
Бойко Борисов сдаде властта на пеевски сега да не яде лайна.
Докато не ги наредим за разстрел като Чаушеску, хубаво няма да видим, но от 2026 като вземат да не стигат заплатите за хранене, а камоли за сметки, е тогава ще усетят народната любов. Българинът е търпелив човек, но когато стигне точката на кипене, ще се лее кръв
Нагли говеда
Много е лесно: Борисов изгонва Дебелия от сглобката и връща ППДБ в нея. При това положение не само ще има парламентарно мнозинство и правителството ще управлява пълен мандат, но дясното политическото пространство ще излъчи най-сетне отново общ президент. Няма приемлив вариант, в който Дебелия да е друго освен опозиция. Нещо повече: който си купува влияние само с подкупи и рекет, няма място другаде освен в затвора.
Ше бачкате за мен, айданъму – както се изразява електората ми!
Работа ли?А стига се мъчихте,не вие по силите!
Пунденделник.
Да спира работа, не стават! Оставка.
Боже, че откога Желязков има някакви права, камо ли да прави нещо, без Бойко да му нарежда?
И ще гледаме панаира и няма да се дигне тоя народ,ще се оставиме в ръцете на един чувал с л–на да ни командва , що за народ сме !
Предатели!Предадохте Държавата в ръцете на ДПС-Ново начало с Пеевски. Паднахте в краката му.Бог да пази България от тази мафия.
Jechi Vasileva Не Бог, а ние трябва да излезем масово по площадите! Само от „народната любов“ се страхувате тези мафиоти.
Марияна Златева , Къде са ДВА милиона софиянци ⁉️
Пак обърна палачинката😅
Да работите?…за ликвидирането на държавата…нагли мафиоти…
ИТН са на ход!Могат поне малко да си спасят честта(колкото е останала и ако е останала)!
Iskra Dimitrova Дано направят нещо смислено.
Iskra Dimitrova ТЕ НЯМАТ ЧЕСТ
Предатели.
Пред мутренската шайка няма избор. Опряни са до стената. Сдават всичко на шиши и му се подчиняват безусловно ….. иначе арести
Откога грабежите, убийствата и разрушенията се наричат „работа“?
Подкрепа за Народната Партия ГЕРБ и ДПС Ново начало! Г-н Делян Пеевски е не само феномен в българската политика, той е истинско национално богатство! Г-н Пеевски успя да обедини зад себе си българските граждани от всички етноси и малцинства и да ни поведе заедно към светлото бъдеще, като един истински народ! Времената са тежки и България е затънала в кризи, но г-н Делян Пеевски няма да ни предаде и ще бъде с нас, за да ни брани от душманите и да осигури прогрес и справедливост в българското общество!
Данчо Полицая Ку-ку
Светлана Дочева не,по този начин изкарва доходи,за да преживява!
Данчо Полицая за хората ! Машалла кардашим
Въртяха, сукаха и сега Д ще стане официално баш чорбаджия. После се питате защо навремето имало Народен Съд…
Много е забавно как мутренската шайка се гърчи в безизходицата