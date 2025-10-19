Вашингтон: Хамас планира атака срещу цивилни в Газа, която ще наруши примирието

Държавният департамент на САЩ заяви, че разполага с „достоверна информация“, според която въоръженото крило на Хамас планира незабавна атака срещу цивилни в Ивицата Газа — действие, което Вашингтон определи като „грубо нарушение на примирието“, предаде АФП.

„Планираната атака срещу палестински цивилни би представлявала пряко и тежко нарушение на споразумението за прекратяване на огъня и би подкопала значителния напредък, постигнат чрез посредническите усилия“, се казва в изявлението на Държавния департамент. - Реклама -

„Ако Хамас продължи с тази атака, ще бъдат предприети мерки за защита на жителите на Газа и за запазване на целостта на примирието“, добавя говорният текст, без да се уточнява какви точно мерки ще бъдат предприети.

Текущият президент на Америка Доналд Тръмп вече отправи сурови предупреждения към групировката заради убийствата на цивилни.

„Ако Хамас продължи да убива хора в Газа, което не беше част от споразумението, няма да имаме друг избор, освен да влезем и да ги убием“, написа той в публикация в платформата си Truth Social.

Хамас и Израел сключиха миналата седмица поетапно мирно споразумение, според което Израел прекратява военната си офанзива в Газа в замяна на освобождаването на останалите заложници и предаването на телата на загиналите. Първата фаза от сделката — освобождаването на живите заложници и предаването на телата — е в процес на напрегнато изпълнение.

Вашингтон е информирал гаранторите на споразумението — САЩ, Египет, Катар и Турция — за „предстоящото нарушение на примирието от страна на Хамас“.

По-рано тази седмица Хамас засили контрола си над разрушените градове в Газа, предприемайки масови арести и екзекуции на предполагаеми сътрудници. Групировката публикува видео, показващо екзекуцията на осем със завързани очи и коленичили заподозрени, които бяха наречени „сътрудници и престъпници“.

Съобщенията за планирана атака и за вътрешни репресии в Газа повишават риска от нови нарушения на крехкото примирие и засилват напрежението сред посредниците, работещи за пълното изпълнение на сделката.