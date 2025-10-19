Вашингтон: Хамас планира атака срещу цивилни в Газа, която ще наруши примирието

Държавният департамент на САЩ заяви, че разполага с „достоверна информация“, според която въоръженото крило на Хамас планира незабавна атака срещу цивилни в Ивицата Газа — действие, което Вашингтон определи като „грубо нарушение на примирието“, предаде АФП.
„Ако Хамас продължи с тази атака, ще бъдат предприети мерки за защита на жителите на Газа и за запазване на целостта на примирието“, добавя говорният текст, без да се уточнява какви точно мерки ще бъдат предприети.
Текущият президент на Америка Доналд Тръмп вече отправи сурови предупреждения към групировката заради убийствата на цивилни.
Хамас и Израел сключиха миналата седмица поетапно мирно споразумение, според което Израел прекратява военната си офанзива в Газа в замяна на освобождаването на останалите заложници и предаването на телата на загиналите. Първата фаза от сделката — освобождаването на живите заложници и предаването на телата — е в процес на напрегнато изпълнение.
Вашингтон е информирал гаранторите на споразумението — САЩ, Египет, Катар и Турция — за „предстоящото нарушение на примирието от страна на Хамас“.
По-рано тази седмица Хамас засили контрола си над разрушените градове в Газа, предприемайки масови арести и екзекуции на предполагаеми сътрудници. Групировката публикува видео, показващо екзекуцията на осем със завързани очи и коленичили заподозрени, които бяха наречени „сътрудници и престъпници“.
Съобщенията за планирана атака и за вътрешни репресии в Газа повишават риска от нови нарушения на крехкото примирие и засилват напрежението сред посредниците, работещи за пълното изпълнение на сделката.
Със сигурност няма да е Геноцид.
Ще убивате хора,за да набедите хамас ли?!
Много изтъркан номер.
Nezi Mehmet ти вярваш в Хамас ли, много хубави хора нали
Georgi KKa а ти вярваш на евреите ли,неможе заради хамас да избият населението 90%невинни жени и деца.Неможе заради вашия кмет примерно да ликвидират цял град.Логиката е една Геноцид за затриване на Палестинците!
Khabib Khabib какво ще стори Ердоган, ако някоя съседна терористична организация му навлезе и отвлече и избие стотици турски граждани?