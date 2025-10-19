НА ЖИВО
          ВМРО-ДПМНЕ печели убедително местните избори в Северна Македония

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          ВМРО-ДПМНЕ постига категорична победа на местните избори в Северна Македония, като нейни кандидати ще оглавят 51 общини, показват първите предварителни резултати от преброяването на гласовете от първия тур на вота през 2025 г., съобщи БГНЕС.

          „Резултатите показват ясен вот на доверие за промяна в местната власт“, коментират от щаба на партията.

          В общините, където нито един кандидат не е събрал над 50% от гласовете, ще се проведе балотаж на 2 ноември.

          При 28,42% обработени бюлетини, коалицията ВЛЕН заема второ място, водейки в девет общини. Социалдемократическият съюз на Македония (СДСМ) също води в девет, а Националният алианс за интеграция – в седем.

          Все още няма публикувани официални резултати за останалите общини и за град Скопие, където надпреварата остава оспорвана.

