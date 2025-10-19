ВМРО-ДПМНЕ печели убедително местните избори в Северна Македония

ВМРО-ДПМНЕ постига категорична победа на местните избори в Северна Македония, като нейни кандидати ще оглавят 51 общини, показват първите предварителни резултати от преброяването на гласовете от първия тур на вота през 2025 г., съобщи БГНЕС.
В общините, където нито един кандидат не е събрал над 50% от гласовете, ще се проведе балотаж на 2 ноември.
При 28,42% обработени бюлетини, коалицията ВЛЕН заема второ място, водейки в девет общини. Социалдемократическият съюз на Македония (СДСМ) също води в девет, а Националният алианс за интеграция – в седем.
Все още няма публикувани официални резултати за останалите общини и за град Скопие, където надпреварата остава оспорвана.
