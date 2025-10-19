НА ЖИВО
          За втора поредна година не се намери кой да победи Яник Синер в Риад

          Малко преди това Новак Джокович се оттегли след първия сет в мача за третото място срещу Тейлър Фриц. Сърбинът отстъпи с 6:7(4) след 76-минути игра и се предаде пред физическото изтощение

          Снимка: БГНЕС
          Яник Синер за втора поредна година триумфира с титлата от турнира Six Kings в Рияд. На финала италианецът отнесе Карлос Алкарас с 6:2, 6:4 и прибра лъвския пай от 6 милиона долара.

          Испанецът, възстановяващ се от разтежение в левия глезен, бе бледо копие на най-добрата си версия.

          Кулминацията настъпи в петия гейм на втория сет. При свой сервис Алкарас изоставаше с 15:40. Италианецът не трепна, оставяйки испанеца без дори една точка за пробив.

          Новак Джокович се оттегли след първия сет в мача за третото място срещу Тейлър Фриц. Сърбинът отстъпи с 6:7(4) след 76-минути игра и се предаде пред физическото изтощение. 

          „Не се чувствам добре… Съжалявам, момчета. Браво на Тейлър“ – каза Джокович с видима умора, докато напускаше корта.

          Въпреки това Новак Джокович се класира за Финалите на ATP. Той е третият, който си гарантира място в надпреварата след Карлос Алкарас и Яник Синер.

