За втора поредна година не се намери кой да победи Яник Синер в Риад

Яник Синер за втора поредна година триумфира с титлата от турнира Six Kings в Рияд. На финала италианецът отнесе Карлос Алкарас с 6:2, 6:4 и прибра лъвския пай от 6 милиона долара.

Испанецът, възстановяващ се от разтежение в левия глезен, бе бледо копие на най-добрата си версия.

Кулминацията настъпи в петия гейм на втория сет. При свой сервис Алкарас изоставаше с 15:40. Италианецът не трепна, оставяйки испанеца без дори една точка за пробив.

Новак Джокович се оттегли след първия сет в мача за третото място срещу Тейлър Фриц. Сърбинът отстъпи с 6:7(4) след 76-минути игра и се предаде пред физическото изтощение.

„Не се чувствам добре… Съжалявам, момчета. Браво на Тейлър“ – каза Джокович с видима умора, докато напускаше корта.

Въпреки това Новак Джокович се класира за Финалите на ATP. Той е третият, който си гарантира място в надпреварата след Карлос Алкарас и Яник Синер.