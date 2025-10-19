НА ЖИВО
          НачалоВойна

          Зеленски призова съюзниците да не проявяват „умиротворяване“ спрямо Русия

          „Украйна никога няма да даде на терористите никакъв откуп за техните престъпления и разчитаме нашите партньори да останат твърдо на тази позиция“, написа президентът в социалните мрежи след завръщането си от Вашингтон

          Украинският президент Володимир Зеленски призова западните си партньори да не проявяват „умиротворяване“ спрямо Русия, след като се завърна от посещение в Съединените щати, където не успя да осигури доставка на дългоочакваните крилати ракети „Tomahawk“.

          Зеленски пристигна във Вашингтон след седмици настояване за предоставяне на ракетите, надявайки се да се възползва от нарастващото недоволство на президента Доналд Тръмп към Владимир Путин, след като срещата им в Аляска не доведе до пробив. Въпреки това украинският лидер си тръгна с празни ръце, тъй като Тръмп се фокусира върху нова двустранна среща в Будапеща.

          „Украйна никога няма да даде на терористите никакъв откуп за техните престъпления и разчитаме нашите партньори да останат твърдо на тази позиция“, написа Зеленски в социалните мрежи след завръщането си от Вашингтон. Той призова за „решителни действия“ от страна на Европа и САЩ.

          Тръмп изглеждаше далеч по-оптимистичен относно перспективите за споразумение след дълъг телефонен разговор с Путин в четвъртък, по време на който двамата се договориха да се срещнат скоро. След срещата си със Зеленски в Белия дом Тръмп заяви в социалните мрежи, че разговорите им са били „много интересни и сърдечни“, но добави: „Казах му, както вече силно посъветвах и президента Путин, че е време да спрем убийствата и да постигнем СПОРАЗУМЕНИЕ!“

          Междувременно Москва засили атаките си срещу украинската гражданска инфраструктура през последните седмици, оставяйки хиляди хора без отопление и електричество с настъпването на зимния сезон.

