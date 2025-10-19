Зеленски призова съюзниците да не проявяват „умиротворяване“ спрямо Русия

Украинският президент Володимир Зеленски призова западните си партньори да не проявяват „умиротворяване“ спрямо Русия, след като се завърна от посещение в Съединените щати, където не успя да осигури доставка на дългоочакваните крилати ракети „Tomahawk“.

- Реклама -

Зеленски пристигна във Вашингтон след седмици настояване за предоставяне на ракетите, надявайки се да се възползва от нарастващото недоволство на президента Доналд Тръмп към Владимир Путин, след като срещата им в Аляска не доведе до пробив. Въпреки това украинският лидер си тръгна с празни ръце, тъй като Тръмп се фокусира върху нова двустранна среща в Будапеща.

„Украйна никога няма да даде на терористите никакъв откуп за техните престъпления и разчитаме нашите партньори да останат твърдо на тази позиция“, написа Зеленски в социалните мрежи след завръщането си от Вашингтон. Той призова за „решителни действия“ от страна на Европа и САЩ.

Тръмп изглеждаше далеч по-оптимистичен относно перспективите за споразумение след дълъг телефонен разговор с Путин в четвъртък, по време на който двамата се договориха да се срещнат скоро. След срещата си със Зеленски в Белия дом Тръмп заяви в социалните мрежи, че разговорите им са били „много интересни и сърдечни“, но добави: „Казах му, както вече силно посъветвах и президента Путин, че е време да спрем убийствата и да постигнем СПОРАЗУМЕНИЕ!“

Междувременно Москва засили атаките си срещу украинската гражданска инфраструктура през последните седмици, оставяйки хиляди хора без отопление и електричество с настъпването на зимния сезон.