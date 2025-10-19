Зеленски призова Тръмп за по-силен натиск върху Путин

Украинският президент Володимир Зеленски призова текущия президент на Америка Доналд Тръмп да упражни по-голям натиск върху руския лидер Владимир Путин, за да бъде сложен край на войната срещу Украйна, заявявайки, че Путин е „по-силен от Хамас“.

„Да, и дори повече, защото Путин е нещо подобно, но по-силен от Хамас. Това е по-голяма война, а той ръководи втората армия в света. Затова е нужен повече натиск“, каза Зеленски в интервю за NBC, излъчено след завръщането му от посещение във Вашингтон. - Реклама -

По време на визитата си Зеленски не успя да осигури доставки на далекобойни ракети Tomahawk.

Той се срещна с Тръмп в Белия дом, след като седмици наред настояваше за оръжията, надявайки се да се възползва от нарастващото раздразнение на американския президент към Путин след неуспешната им среща на върха в Аляска.

Зеленски обаче си тръгна с празни ръце, докато Тръмп и Путин подготвят нова среща в Унгария.

„Ако наистина искаме справедлив и траен мир, трябва да участват и двете страни в тази трагедия. Да, той е окупатор, но Украйна страда и се бори. Как могат да се сключват сделки за нас – без нас?“, заяви Зеленски, подчертавайки, че Киев трябва да бъде включен в предстоящите разговори в Будапеща между Тръмп и Путин.

Малко след интервюто на украинския лидер, Тръмп заяви пред Fox News, че не е готов да изпрати оръжия на Украйна.

„Трябва да помним едно нещо. Нужни са ни и на нас самите. Не можем да дадем всичките си оръжия на Украйна“, каза той.

Междувременно Москва засили атаките срещу украинската гражданска инфраструктура, оставяйки хиляди хора без отопление и електричество с приближаването на зимата — ход, който според Киев има за цел да отслаби волята на населението преди настъпващите студове.