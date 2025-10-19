НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 20.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Зеленски призова Тръмп за по-силен натиск върху Путин

          8
          60
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Украинският президент Володимир Зеленски призова текущия президент на Америка Доналд Тръмп да упражни по-голям натиск върху руския лидер Владимир Путин, за да бъде сложен край на войната срещу Украйна, заявявайки, че Путин е „по-силен от Хамас“.

          „Да, и дори повече, защото Путин е нещо подобно, но по-силен от Хамас. Това е по-голяма война, а той ръководи втората армия в света. Затова е нужен повече натиск“, каза Зеленски в интервю за NBC, излъчено след завръщането му от посещение във Вашингтон.

          - Реклама -

          По време на визитата си Зеленски не успя да осигури доставки на далекобойни ракети Tomahawk.
          Той се срещна с Тръмп в Белия дом, след като седмици наред настояваше за оръжията, надявайки се да се възползва от нарастващото раздразнение на американския президент към Путин след неуспешната им среща на върха в Аляска.

          Зеленски обаче си тръгна с празни ръце, докато Тръмп и Путин подготвят нова среща в Унгария.

          „Ако наистина искаме справедлив и траен мир, трябва да участват и двете страни в тази трагедия. Да, той е окупатор, но Украйна страда и се бори. Как могат да се сключват сделки за нас – без нас?“, заяви Зеленски, подчертавайки, че Киев трябва да бъде включен в предстоящите разговори в Будапеща между Тръмп и Путин.

          Малко след интервюто на украинския лидер, Тръмп заяви пред Fox News, че не е готов да изпрати оръжия на Украйна.

          „Трябва да помним едно нещо. Нужни са ни и на нас самите. Не можем да дадем всичките си оръжия на Украйна“, каза той.

          Междувременно Москва засили атаките срещу украинската гражданска инфраструктура, оставяйки хиляди хора без отопление и електричество с приближаването на зимата — ход, който според Киев има за цел да отслаби волята на населението преди настъпващите студове.

          Украинският президент Володимир Зеленски призова текущия президент на Америка Доналд Тръмп да упражни по-голям натиск върху руския лидер Владимир Путин, за да бъде сложен край на войната срещу Украйна, заявявайки, че Путин е „по-силен от Хамас“.

          „Да, и дори повече, защото Путин е нещо подобно, но по-силен от Хамас. Това е по-голяма война, а той ръководи втората армия в света. Затова е нужен повече натиск“, каза Зеленски в интервю за NBC, излъчено след завръщането му от посещение във Вашингтон.

          - Реклама -

          По време на визитата си Зеленски не успя да осигури доставки на далекобойни ракети Tomahawk.
          Той се срещна с Тръмп в Белия дом, след като седмици наред настояваше за оръжията, надявайки се да се възползва от нарастващото раздразнение на американския президент към Путин след неуспешната им среща на върха в Аляска.

          Зеленски обаче си тръгна с празни ръце, докато Тръмп и Путин подготвят нова среща в Унгария.

          „Ако наистина искаме справедлив и траен мир, трябва да участват и двете страни в тази трагедия. Да, той е окупатор, но Украйна страда и се бори. Как могат да се сключват сделки за нас – без нас?“, заяви Зеленски, подчертавайки, че Киев трябва да бъде включен в предстоящите разговори в Будапеща между Тръмп и Путин.

          Малко след интервюто на украинския лидер, Тръмп заяви пред Fox News, че не е готов да изпрати оръжия на Украйна.

          „Трябва да помним едно нещо. Нужни са ни и на нас самите. Не можем да дадем всичките си оръжия на Украйна“, каза той.

          Междувременно Москва засили атаките срещу украинската гражданска инфраструктура, оставяйки хиляди хора без отопление и електричество с приближаването на зимата — ход, който според Киев има за цел да отслаби волята на населението преди настъпващите студове.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Израел спря хуманитарните конвои към Газа, обвинявайки Хамас в нарушаване на примирието

          Красимир Попов -
          Израел е затворил граничните пунктове за конвои с хуманитарна помощ към Ивицата Газа, след като обвини „Хамас“ в нарушаване на примирието, съобщи АФП. „Прехвърлянето на...
          Война

          Хамас: Спазваме примирието и нямаме информация за сблъсъци в Рафах

          Николай Минчев -
          Военизираното крило на „Хамас“ заяви, че движението стриктно спазва споразумението за прекратяване на огъня с Израел и няма информация за сблъсъци в южния град...
          Война

          Зеленски призова съюзниците да не проявяват „умиротворяване“ спрямо Русия

          Николай Минчев -
          Украинският президент Володимир Зеленски призова западните си партньори да не проявяват „умиротворяване“ спрямо Русия, след като се завърна от посещение в Съединените щати, където...

          8 КОМЕНТАРА

          2. Стармър да не забравя, че е на островче! Приключен е Стармър. Последни напъни да се задържи, клетият британец.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions