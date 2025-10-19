Зеленски призова Тръмп за по-силен натиск върху Путин

Украинският президент Володимир Зеленски призова текущия президент на Америка Доналд Тръмп да упражни по-голям натиск върху руския лидер Владимир Путин, за да бъде сложен край на войната срещу Украйна, заявявайки, че Путин е „по-силен от Хамас“.
По време на визитата си Зеленски не успя да осигури доставки на далекобойни ракети Tomahawk. Той се срещна с Тръмп в Белия дом, след като седмици наред настояваше за оръжията, надявайки се да се възползва от нарастващото раздразнение на американския президент към Путин след неуспешната им среща на върха в Аляска.
Зеленски обаче си тръгна с празни ръце, докато Тръмп и Путин подготвят нова среща в Унгария.
Малко след интервюто на украинския лидер, Тръмп заяви пред Fox News, че не е готов да изпрати оръжия на Украйна.
Междувременно Москва засили атаките срещу украинската гражданска инфраструктура, оставяйки хиляди хора без отопление и електричество с приближаването на зимата — ход, който според Киев има за цел да отслаби волята на населението преди настъпващите студове.
Смешник никой не може да притиска императора на света гюбре еврейско
Стармър да не забравя, че е на островче! Приключен е Стармър. Последни напъни да се задържи, клетият британец.
Посърнал ми се вижда!
Violeta Ivanova ами тръмп го отсвири🤣🤣🤣
Ясен Янков, ще де!
По точно Стармър, Зеленски е само придворен Шут
Наркомански няма връзка с действителността!