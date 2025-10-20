НА ЖИВО
          61-годишен намушка съквартиранта си след спор в Бургаско

          36-годишен мъж е в критично състояние, след като е бил намушкан с нож при скандал в частен дом в град Сунгурларе, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

          Инцидентът е станал на 17 октомври около 23:55 ч. Според първоначалната информация, след употреба на алкохол избухнал спор между двама мъже – на 36 и 61 години, които съжителствали в едно жилище.

          По време на конфликта по-възрастният нападнал с нож съквартиранта си, нанасяйки му две прободни рани в тялото. Пострадалият е със засегнати бял и черен дроб и е с опасност за живота.

          Разследването по случая продължава под наблюдението на Районното управление в Сунгурларе.

