61-годишен намушка съквартиранта си след спор в Бургаско

36-годишен мъж е в критично състояние, след като е бил намушкан с нож при скандал в частен дом в град Сунгурларе, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

Инцидентът е станал на 17 октомври около 23:55 ч. Според първоначалната информация, след употреба на алкохол избухнал спор между двама мъже – на 36 и 61 години, които съжителствали в едно жилище.

По време на конфликта по-възрастният нападнал с нож съквартиранта си, нанасяйки му две прободни рани в тялото. Пострадалият е със засегнати бял и черен дроб и е с опасност за живота.

Разследването по случая продължава под наблюдението на Районното управление в Сунгурларе.