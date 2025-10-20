76 загинали и 27 изчезнали при опустошителните наводнения в Мексико

Най-малко 76 души са загинали, а 27 остават изчезнали след катастрофалните наводнения и свлачища, които удариха централната и източната част на Мексико този месец, съобщи правителството в Мексико, цитирано от АФП.
Докладът бе представен по време на пресконференция от президента Клаудия Шейнбаум, която уточни, че близо 120 общини остават изолирани заради разрушени или блокирани пътища и магистрали.
Тя обяви финансова помощ от 10 милиарда песо (около 544 млн. долара) за 100 000 засегнати семейства.
Най-засегнатите райони
Най-тежко пострадал е щатът Веракрус, разположен по крайбрежието на Мексиканския залив, където водата е заляла цели градове. В щата Идальго са изолирани 65 общини, основно в планинските райони, където свлачища са затруднили достъпа на спасителни екипи.
Повече от 12 700 войници остават на терен, за да доставят хуманитарна помощ и да подпомагат евакуациите.
Проливни дъждове и тропически системи
Тежките валежи са обичайни за дъждовния сезон в Мексико (май–октомври), но според метеоролози тропическа система от Мексиканския залив, комбинирана със студен фронт от север, е засилила бурите и е довела до рекордни нива на валежи и разрушения.
