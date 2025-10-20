Агресивни кучета притесняват хората край варненско училище

Агресивни кучета предизвикаха напрежение сред родители и ученици в района на Първо основно училище във варненския квартал „Владислав Варненчик“.

След подаден сигнал, днес по време на оперативката в кметската администрация стана ясно, че животните са заловени и прибрани в общинския приют.

Проблемът с безстопанствените кучета във Варна остава сериозен. Според местните власти, причината е в човешката безотговорност.

„Глутниците се появяват основно заради изоставени домашни животни. Най-често това са кучета, живели във вилни имоти около града, които стопаните изоставят след края на летния сезон“, коментират от общината.

В търсене на храна, изхвърлените животни навлизат в градските райони и започват да създават заплаха за хората.