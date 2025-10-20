НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 20.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Агресивни кучета притесняват хората край варненско училище

          1
          41
          Снимка: Wikimedia Commons
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Агресивни кучета предизвикаха напрежение сред родители и ученици в района на Първо основно училище във варненския квартал „Владислав Варненчик“.

          - Реклама -

          След подаден сигнал, днес по време на оперативката в кметската администрация стана ясно, че животните са заловени и прибрани в общинския приют.

          Проблемът с безстопанствените кучета във Варна остава сериозен. Според местните власти, причината е в човешката безотговорност.

          Напрежение в Казичене: Бездомни кучета тормозят хора и животни Напрежение в Казичене: Бездомни кучета тормозят хора и животни

          „Глутниците се появяват основно заради изоставени домашни животни. Най-често това са кучета, живели във вилни имоти около града, които стопаните изоставят след края на летния сезон“,

          коментират от общината.

          В търсене на храна, изхвърлените животни навлизат в градските райони и започват да създават заплаха за хората.

          Агресивни кучета предизвикаха напрежение сред родители и ученици в района на Първо основно училище във варненския квартал „Владислав Варненчик“.

          - Реклама -

          След подаден сигнал, днес по време на оперативката в кметската администрация стана ясно, че животните са заловени и прибрани в общинския приют.

          Проблемът с безстопанствените кучета във Варна остава сериозен. Според местните власти, причината е в човешката безотговорност.

          Напрежение в Казичене: Бездомни кучета тормозят хора и животни Напрежение в Казичене: Бездомни кучета тормозят хора и животни

          „Глутниците се появяват основно заради изоставени домашни животни. Най-често това са кучета, живели във вилни имоти около града, които стопаните изоставят след края на летния сезон“,

          коментират от общината.

          В търсене на храна, изхвърлените животни навлизат в градските райони и започват да създават заплаха за хората.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ДПС спечели за първи път кметско място в община Димитровград

          Красимир Попов -
          За първи път в историята си Движението за права и свободи (ДПС) спечели кметско място в община Димитровград. Кандидатът на партията Христина Статева победи на...
          Общество

          Снежана Тодорова: Връчваме наградите за най-добри журналисти на 14-и ноември

          Златина Петкова -
          "Връчваме наградите за най-добри журналисти на 14-и ноември." Това каза председателката на Съюза на българските журналисти Снежана Тодорова, която беше гост в предаването "Делници" с...
          Политика

          Парламентът отново без кворум: само 71 депутати се регистрираха

          Дамяна Караджова -
          За втори пореден ден Народното събрание не успя да събере кворум, необходим за да започне работа.

          1 коментар

          1. Агресивни са човекоподобните същества, които вместо да съхранят милите страдалчета, ги гонят, ритат

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions