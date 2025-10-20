Агресивни кучета притесняват хората край варненско училище

Агресивни кучета предизвикаха напрежение сред родители и ученици в района на Първо основно училище във варненския квартал „Владислав Варненчик“.
- Реклама -
След подаден сигнал, днес по време на оперативката в кметската администрация стана ясно, че животните са заловени и прибрани в общинския приют.
Проблемът с безстопанствените кучета във Варна остава сериозен. Според местните власти, причината е в човешката безотговорност.
В търсене на храна, изхвърлените животни навлизат в градските райони и започват да създават заплаха за хората.
Агресивни кучета предизвикаха напрежение сред родители и ученици в района на Първо основно училище във варненския квартал „Владислав Варненчик“.
- Реклама -
След подаден сигнал, днес по време на оперативката в кметската администрация стана ясно, че животните са заловени и прибрани в общинския приют.
Проблемът с безстопанствените кучета във Варна остава сериозен. Според местните власти, причината е в човешката безотговорност.
В търсене на храна, изхвърлените животни навлизат в градските райони и започват да създават заплаха за хората.
Агресивни са човекоподобните същества, които вместо да съхранят милите страдалчета, ги гонят, ритат