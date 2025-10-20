Алавес и Валенсия завършиха 0:0 в последния мач за 9-ия кръг в Ла Лига, като по този начин баските събраха 12 точки и излязоха на 10-а позиция, докато „прилепите“ излетяха до 14-ото място с 9 точки.

- Реклама -

Първото полувреме на „Естадио Мендисорота“ не предложи сериозни ситуации пред някоя от двете врати.

Десетина минути след началото на втората част Тони Мартинес засече топката, която бе центрирана от пряк свободен удар, но Хулен Агиресабала показа невероятен рефлекс и спаси.

В 88-ата минута Денис Суарес изпълни по ювелирен начин един пряк свободен удар, но изпълнението му завърши с топка в лявата греда и по този начин мачът завърши без победител и без голове.