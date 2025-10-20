НА ЖИВО
      понеделник, 20.10.25
          Икономика

          Amazon отстрани глобалния срив на облачните си услуги

          Снимка: TheHealthcareTechnologyReport.com
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Amazon Web Services (AWS) претърпя сериозен глобален срив, който по-рано днес наруши работата на стотици онлайн услуги по целия свят. Макар че компанията вече е приложила решение и повечето системи постепенно се възстановяват, платформата Reddit остава недостъпна.

          „Работим активно по пълното възстановяване на нашата облачна мрежа. Повечето услуги вече функционират нормално, но продължаваме да наблюдаваме ситуацията“,
          съобщиха от Amazon Web Services

          Според данни на платформата Downdetector, са регистрирани около 50 000 сигнала за проблеми, свързани със срива.

          Докато мобилното приложение на Amazon също е било засегнато, по-сериозните последици идват от прекъсването на AWS – основната облачна инфраструктура, която поддържа ключови интернет услуги по целия свят.

          Сред засегнатите платформи са Snapchat, Venmo, Ring, Pokémon GO и множество други приложения и сайтове, които временно са били недостъпни за потребителите.

          Amazon потвърди, че проблемът вече е идентифициран и локализиран, а системите се връщат към нормален режим на работа. Въпреки това, някои услуги, включително Reddit, все още срещат затруднения.

          Компанията уверява, че ще продължи мониторинга, докато всички засегнати платформи бъдат напълно възстановени.

