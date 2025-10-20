НА ЖИВО
          Асоциацията на българските футболисти се застъпи за Светослав Вуцов

          "Ние заставаме в подкрепа на Светослав Вуцов и сме готови да му осигурим психологическа и юридическа помощ, ако самият той пожелае" - заявиха от организацията

          Снимка: www.facebook.com/levskiofficial
          Асоциацията на българските футболисти излезе с официална позиция, в която се застъпи за вратаря Светослав Вуцов. 

          Припомняме, че стражът на Левски се оттегли временно от националния отбор след световните квалификации с Турция и Испания заради конфликт с треньорския щаб на „лъвовете“.

          От Асоциацията ще внесат предложение в БФС треньорите и футболистите да подписват Етичен кодекс на поведение, който да бъде неразделна част от техния трудов договор.

          Ето какво написаха от Асоциацията на българските футболисти:

          „След като изчакахме да утихнат страстите и емоциите и след като внимателно анализирахме ситуацията около националния вратар Светослав Вуцов, бихме искали да заявим следното:

          Едва ли някой би оспорил, че във футболната игра най-важни са футболистите. Без футболисти няма футбол. На всички е известно, че България не разполага с голям брой качествени футболисти. Затова е недопустимо да съсипваме и малкото, които имаме.

          Ние заставаме в подкрепа на Светослав Вуцов и сме готови да му осигурим психологическа и юридическа помощ, ако самият той пожелае. Мястото на Светослав е в националния отбор и ние сме убедени, че той ще бъде важна част от неговото настояще и бъдеще. Призоваваме ръководството на БФС да намери справедливо решение на този случай и да не допуска възникването на подобни проблеми в националния отбор.

          Случаят със Светослав е само върхът на айсберга. По-тревожното е, че на клубно ниво съществуват редица подобни случаи, които, по разбираеми причини, не достигат до широката общественост. Отношенията между треньори и футболисти в един отбор трябва да се градят на взаимно уважение и зачитане на достойнството на всяка от страните.

          Затова Асоциацията на българските футболисти ще внесе предложение в БФС треньорите и футболистите да подписват Етичен кодекс на поведение, който да бъде неразделна част от техния трудов договор. Този кодекс следва да съдържа основните принципи и норми, определящи поведението и взаимоотношенията на участниците във футболния процес.

          Убедени сме, че моралът и възпитанието са ценности, които трябва да бъдат в основата на промяната в българския футбол, и ние сме готови да работим в тази посока.

          От името на Асоциацията на българските футболисти

          Мила Христова – президент

          Димитър Илиев – вицепрезидент“

