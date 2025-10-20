НА ЖИВО
          АТЕНТАТ? Снаряд избухна до кортежа на Джей Ди Ванс (ВИДЕО)

          Снаряд, изстрелян по време на демонстрационна стрелба в чест на 250-годишнината на Морската пехота в Кемп Пендълтън, е експлодирал преждевременно над калифорнийската магистрала Interstate 5, докато кортежът на вицепрезидента Дж. Д. Ванс е пътувал към събитието.

          Според Los Angeles Times, шрапнели са паднали върху автомобил и мотоциклет на Калифорнийския пътен патрул, без да има пострадали.

          Инцидентът е станал на 18 октомври, малко след като патрулът се е върнал от ескортирането на вицепрезидента до базата. Изстрелът е произведен от гаубица M777, способна да изстрелва 155-милиметрови снаряди.

          В доклада на Калифорнийския пътен патрул се посочва, че „метални фрагменти от взривоопасен снаряд, изстрелян над Interstate 5, са детонирали преждевременно, удряйки и повреждайки патрулно превозно средство“.

          По време на стрелбата движението в района е било спряно, а след инцидента военните са отменили всички последващи изстрели с бойни боеприпаси над магистралата.

          Шрапнел с размери 5 на 6 см

          Според източници на Los Angeles Times, парчето шрапнел, което е ударило патрулния автомобил, е било около 5 на 6 сантиметра и е оставило малка вдлъбнатина на капака.

          В момента на инцидента в автомобила не е имало никого, а удареният мотоциклет не е пострадал сериозно.

          След проверка на мястото и премахване на опасните фрагменти, магистралата е била отворена за движение, уточнява и The New York Times.

          Губернаторът на Калифорния критикува стрелбата

          Губернаторът на щата Гавин Нюсъм е разпоредил временно затваряне на участък от магистралата преди демонстрацията, въпреки уверенията на военните, че стрелбата е безопасна, съобщава The New York Times.

          След инцидента Нюсъм остро е критикувал решението да се използват бойни боеприпаси в близост до цивилна зона, като е настоял за пълна проверка на случилото се.

          - Реклама -

          Политика

          Вратовръзката, която каза повече от дипломатическа реплика

          Айлин Петкова -
          Защо министърът на отбраната на САЩ седна срещу Зеленски с цветовете на руското знаме? В политиката рядко може да се говори за случайности, особено когато...
          Политика

          Светът се разклаща – дипломатите ремонтират картината

          Айлин Петкова -
          Кадърът, който обиколи социалните мрежи тези дни – президент, посрещнат не от домакина на съответната страна, а от собственото си обслужващо звено – бе...
          Политика

          Лавров и Рубио с телефонен разговор преди срещата в Будапеща

          Никола Павлов -
          Руският външен министър Сергей Лавров е провел телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, съобщиха от Министерството на външните работи на Русия. „Състоя...

