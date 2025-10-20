АТЕНТАТ? Снаряд избухна до кортежа на Джей Ди Ванс (ВИДЕО)

Снаряд, изстрелян по време на демонстрационна стрелба в чест на 250-годишнината на Морската пехота в Кемп Пендълтън, е експлодирал преждевременно над калифорнийската магистрала Interstate 5, докато кортежът на вицепрезидента Дж. Д. Ванс е пътувал към събитието.
Според Los Angeles Times, шрапнели са паднали върху автомобил и мотоциклет на Калифорнийския пътен патрул, без да има пострадали.
Инцидентът е станал на 18 октомври, малко след като патрулът се е върнал от ескортирането на вицепрезидента до базата. Изстрелът е произведен от гаубица M777, способна да изстрелва 155-милиметрови снаряди.
В доклада на Калифорнийския пътен патрул се посочва, че „метални фрагменти от взривоопасен снаряд, изстрелян над Interstate 5, са детонирали преждевременно, удряйки и повреждайки патрулно превозно средство“.
По време на стрелбата движението в района е било спряно, а след инцидента военните са отменили всички последващи изстрели с бойни боеприпаси над магистралата.
Шрапнел с размери 5 на 6 см
Според източници на Los Angeles Times, парчето шрапнел, което е ударило патрулния автомобил, е било около 5 на 6 сантиметра и е оставило малка вдлъбнатина на капака.
В момента на инцидента в автомобила не е имало никого, а удареният мотоциклет не е пострадал сериозно.
След проверка на мястото и премахване на опасните фрагменти, магистралата е била отворена за движение, уточнява и The New York Times.
Губернаторът на Калифорния критикува стрелбата
Губернаторът на щата Гавин Нюсъм е разпоредил временно затваряне на участък от магистралата преди демонстрацията, въпреки уверенията на военните, че стрелбата е безопасна, съобщава The New York Times.
След инцидента Нюсъм остро е критикувал решението да се използват бойни боеприпаси в близост до цивилна зона, като е настоял за пълна проверка на случилото се.
