      понеделник, 20.10.25
          Българин беше намушкан и убит пред нощен клуб в Атина

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          37-годишен българин е бил смъртоносно намушкан пред нощен клуб в атинския квартал „Перистери“, съобщава Държавната телевизия ERT.

          Инцидентът е станал около 03:00 ч. Мъжът празнувал в заведението и излязъл навън, за да разговаря с друг човек. Минути по-късно той паднал на улицата, кървящ, след като бил наръган в корема с нож.

          Пострадалият бил откаран в държавната болница в квартал „Никея“, но въпреки усилията на лекарите починал от раните си.

          Гръцката полиция разследва обстоятелствата около инцидента и издирва извършителя.

