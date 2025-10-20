Българин беше намушкан и убит пред нощен клуб в Атина

37-годишен българин е бил смъртоносно намушкан пред нощен клуб в атинския квартал „Перистери“, съобщава Държавната телевизия ERT.

- Реклама -

Инцидентът е станал около 03:00 ч. Мъжът празнувал в заведението и излязъл навън, за да разговаря с друг човек. Минути по-късно той паднал на улицата, кървящ, след като бил наръган в корема с нож.

Пострадалият бил откаран в държавната болница в квартал „Никея“, но въпреки усилията на лекарите починал от раните си.

Гръцката полиция разследва обстоятелствата около инцидента и издирва извършителя.