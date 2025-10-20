НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 20.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          България и Румъния с най-много жертви при катастрофи в ЕС през 2024 г.

          4
          48
          Снимка: ankasam.org
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Европейската комисия публикува новите си данни за пътната безопасност в Европейския съюз за 2024 г., според които България и Румъния остават държавите с най-висок процент смъртни случаи при катастрофи.

          „През миналата година 19 940 души са загубили живота си при пътнотранспортни произшествия в ЕС. Това е спад от 2% спрямо 2023 г., което показва устойчив, но все още бавен напредък към целта за намаляване наполовина на смъртните случаи и тежко ранените до 2030 г.“,
          съобщават от Европейската комисия

          - Реклама -

          Според статистиката, Румъния отчита 78 жертви на милион жители, а България – 74, което ги поставя на първите две места по смъртност на пътя в целия Европейски съюз.

          В противоположния край на класацията са Швеция и Дания, където показателите са съответно 20 и 24 жертви на милион жители — най-ниските в Европа.

          Предварителните данни за първата половина на 2025 г. показват разнопосочни резултати в отделните държави.

          „В Гърция, Чехия, Румъния и Словакия се наблюдава положителна тенденция с намаляване на броя на жертвите. Но в други страни броят на катастрофите с фатален изход остава тревожно висок“,
          се посочва в доклада

          Европейската комисия подчертава, че пътната безопасност изисква постоянни усилия, и уверява, че ще продължи да подкрепя държавите членки в борбата за по-малко жертви по пътищата.

          „Всеки спасен живот е крачка към по-безопасна Европа“,
          заключават от Комисията.

          Европейската комисия публикува новите си данни за пътната безопасност в Европейския съюз за 2024 г., според които България и Румъния остават държавите с най-висок процент смъртни случаи при катастрофи.

          „През миналата година 19 940 души са загубили живота си при пътнотранспортни произшествия в ЕС. Това е спад от 2% спрямо 2023 г., което показва устойчив, но все още бавен напредък към целта за намаляване наполовина на смъртните случаи и тежко ранените до 2030 г.“,
          съобщават от Европейската комисия

          - Реклама -

          Според статистиката, Румъния отчита 78 жертви на милион жители, а България – 74, което ги поставя на първите две места по смъртност на пътя в целия Европейски съюз.

          В противоположния край на класацията са Швеция и Дания, където показателите са съответно 20 и 24 жертви на милион жители — най-ниските в Европа.

          Предварителните данни за първата половина на 2025 г. показват разнопосочни резултати в отделните държави.

          „В Гърция, Чехия, Румъния и Словакия се наблюдава положителна тенденция с намаляване на броя на жертвите. Но в други страни броят на катастрофите с фатален изход остава тревожно висок“,
          се посочва в доклада

          Европейската комисия подчертава, че пътната безопасност изисква постоянни усилия, и уверява, че ще продължи да подкрепя държавите членки в борбата за по-малко жертви по пътищата.

          „Всеки спасен живот е крачка към по-безопасна Европа“,
          заключават от Комисията.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Затруднено движение на „Цариградско шосе“ заради катастрофа

          Десислава Димитрова -
          Катастрофа затруднява движението по бул. „Цариградско шосе“ в София в посока центъра. 
          Политика

          Кузман Илиев: България спешно трябва да се готви за катаклизми

          Златина Петкова -
          "Реакцията на Радев не е популизъм, а отговор на атаката на Пеевски." Това каза председателят на ПП "България може" Кузман Илиев, който беше гост в...
          Политика

          Петър Витанов: Ръководството на БСП се държи просташки

          Златина Петкова -
          "Пеевски опита да направи саботаж на президента, но му повиши рейтинга." Това каза членът на БСП Петър Витанов, който беше гост в предаването "Делници"...

          4 КОМЕНТАРА

          1. Нормално,с тази корупция , кражби и измислени фирми за лява ръка десен джоб …това са пътищата .

          2. Пенсионерите зад волана са виновни, те карат без да са пили и пушили и до 10 километра „отгоре“.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions