България и Румъния с най-много жертви при катастрофи в ЕС през 2024 г.

Европейската комисия публикува новите си данни за пътната безопасност в Европейския съюз за 2024 г., според които България и Румъния остават държавите с най-висок процент смъртни случаи при катастрофи.

„През миналата година 19 940 души са загубили живота си при пътнотранспортни произшествия в ЕС. Това е спад от 2% спрямо 2023 г., което показва устойчив, но все още бавен напредък към целта за намаляване наполовина на смъртните случаи и тежко ранените до 2030 г.“,

Според статистиката, Румъния отчита 78 жертви на милион жители, а България – 74, което ги поставя на първите две места по смъртност на пътя в целия Европейски съюз.

В противоположния край на класацията са Швеция и Дания, където показателите са съответно 20 и 24 жертви на милион жители — най-ниските в Европа.

Предварителните данни за първата половина на 2025 г. показват разнопосочни резултати в отделните държави.

„В Гърция, Чехия, Румъния и Словакия се наблюдава положителна тенденция с намаляване на броя на жертвите. Но в други страни броят на катастрофите с фатален изход остава тревожно висок“,

се посочва в доклада

Европейската комисия подчертава, че пътната безопасност изисква постоянни усилия, и уверява, че ще продължи да подкрепя държавите членки в борбата за по-малко жертви по пътищата.