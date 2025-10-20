България и Румъния с най-много жертви при катастрофи в ЕС през 2024 г.

Европейската комисия публикува новите си данни за пътната безопасност в Европейския съюз за 2024 г., според които България и Румъния остават държавите с най-висок процент смъртни случаи при катастрофи.
Според статистиката, Румъния отчита 78 жертви на милион жители, а България – 74, което ги поставя на първите две места по смъртност на пътя в целия Европейски съюз.
В противоположния край на класацията са Швеция и Дания, където показателите са съответно 20 и 24 жертви на милион жители — най-ниските в Европа.
Предварителните данни за първата половина на 2025 г. показват разнопосочни резултати в отделните държави.
Европейската комисия подчертава, че пътната безопасност изисква постоянни усилия, и уверява, че ще продължи да подкрепя държавите членки в борбата за по-малко жертви по пътищата.
Нормално,с тази корупция , кражби и измислени фирми за лява ръка десен джоб …това са пътищата .
Пенсионерите зад волана са виновни, те карат без да са пили и пушили и до 10 километра „отгоре“.
Но имаме банани!