България подкрепя започването на преговори за членство на Украйна и Молдова в ЕС

България подкрепя започването на преговори за присъединяване към Европейския съюз с Украйна и Молдова, заяви министърът на външните работи Георг Георгиев преди заседанието на външните министри на страните-членки в Люксембург.
По думите му, разширяването на ЕС с Украйна и Молдова е стратегически въпрос за стабилността и сигурността в региона. Еврокомисарят по разширяването Марта Кос заяви по-рано, че преговорите може да започнат още до ноември, предаде БНР.
България ще противодейства на руската пропаганда в Тараклия
В отговор на въпрос относно работата с българската общност в Тараклия, където част от населението е проруски настроено, министър Георгиев подчерта значението на културната и образователната дипломация:
Той припомни, че през май е открит първият филиал на български университет в Молдова и е обсъдено посещение на кметове от район Тараклия в България, за да се запознаят с работата на българските общини и ползите от европейските фондове.
Отношенията със Северна Македония
Относно диалога със Северна Македония след местните избори, Георг Георгиев заяви, че България остава твърда в позицията си:
Министърът изрази надежда, че след изборите в Скопие политическите страсти ще се уталожат и правителството ще се съсредоточи върху поетите ангажименти по европейския консенсус от 2022 г.
Политическа стабилност в България
На въпрос за евентуални промени в българското правителство, Георг Георгиев посочи, че няма информация за такива, тъй като участва в заседанието на Съвета „Външни работи“.
