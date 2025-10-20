НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 21.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          България подкрепя започването на преговори за членство на Украйна и Молдова в ЕС

          38
          157
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          България подкрепя започването на преговори за присъединяване към Европейския съюз с Украйна и Молдова, заяви министърът на външните работи Георг Георгиев преди заседанието на външните министри на страните-членки в Люксембург.

          „Да, разбира се. Мисля, че България винаги е била много кристално ясна по отношение на тези две държави“, подчерта министър Георгиев.

          - Реклама -

          По думите му, разширяването на ЕС с Украйна и Молдова е стратегически въпрос за стабилността и сигурността в региона. Еврокомисарят по разширяването Марта Кос заяви по-рано, че преговорите може да започнат още до ноември, предаде БНР.

          България ще противодейства на руската пропаганда в Тараклия

          В отговор на въпрос относно работата с българската общност в Тараклия, където част от населението е проруски настроено, министър Георгиев подчерта значението на културната и образователната дипломация:

          „Активността на държава член като България в тези райони е залогът за борба с руската пропаганда, дезинформация и хибридни направления. Това да разпространяваме нашия език, култура и наука е инструмент, с който да се борим с хибридните заплахи.“

          Той припомни, че през май е открит първият филиал на български университет в Молдова и е обсъдено посещение на кметове от район Тараклия в България, за да се запознаят с работата на българските общини и ползите от европейските фондове.

          Отношенията със Северна Македония

          Относно диалога със Северна Македония след местните избори, Георг Георгиев заяви, че България остава твърда в позицията си:

          „Консенсусът е ясен – конституцията на Република Северна Македония трябва да е променена. Българите трябва да бъдат включени в нея като първа стъпка за започване на преговорите.“

          Министърът изрази надежда, че след изборите в Скопие политическите страсти ще се уталожат и правителството ще се съсредоточи върху поетите ангажименти по европейския консенсус от 2022 г.

          Политическа стабилност в България

          На въпрос за евентуални промени в българското правителство, Георг Георгиев посочи, че няма информация за такива, тъй като участва в заседанието на Съвета „Външни работи“.

          „Онова, което е необходимо, е ясна отговорност, консолидация между партиите, които формират правителството, и стабилна парламентарна подкрепа. Надявам се, че стабилността ще бъде водещ принцип за всички участници в коалицията“, заяви външният министър.

          България подкрепя започването на преговори за присъединяване към Европейския съюз с Украйна и Молдова, заяви министърът на външните работи Георг Георгиев преди заседанието на външните министри на страните-членки в Люксембург.

          „Да, разбира се. Мисля, че България винаги е била много кристално ясна по отношение на тези две държави“, подчерта министър Георгиев.

          - Реклама -

          По думите му, разширяването на ЕС с Украйна и Молдова е стратегически въпрос за стабилността и сигурността в региона. Еврокомисарят по разширяването Марта Кос заяви по-рано, че преговорите може да започнат още до ноември, предаде БНР.

          България ще противодейства на руската пропаганда в Тараклия

          В отговор на въпрос относно работата с българската общност в Тараклия, където част от населението е проруски настроено, министър Георгиев подчерта значението на културната и образователната дипломация:

          „Активността на държава член като България в тези райони е залогът за борба с руската пропаганда, дезинформация и хибридни направления. Това да разпространяваме нашия език, култура и наука е инструмент, с който да се борим с хибридните заплахи.“

          Той припомни, че през май е открит първият филиал на български университет в Молдова и е обсъдено посещение на кметове от район Тараклия в България, за да се запознаят с работата на българските общини и ползите от европейските фондове.

          Отношенията със Северна Македония

          Относно диалога със Северна Македония след местните избори, Георг Георгиев заяви, че България остава твърда в позицията си:

          „Консенсусът е ясен – конституцията на Република Северна Македония трябва да е променена. Българите трябва да бъдат включени в нея като първа стъпка за започване на преговорите.“

          Министърът изрази надежда, че след изборите в Скопие политическите страсти ще се уталожат и правителството ще се съсредоточи върху поетите ангажименти по европейския консенсус от 2022 г.

          Политическа стабилност в България

          На въпрос за евентуални промени в българското правителство, Георг Георгиев посочи, че няма информация за такива, тъй като участва в заседанието на Съвета „Външни работи“.

          „Онова, което е необходимо, е ясна отговорност, консолидация между партиите, които формират правителството, и стабилна парламентарна подкрепа. Надявам се, че стабилността ще бъде водещ принцип за всички участници в коалицията“, заяви външният министър.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          Саркози влезе в затвора

          Иван Христов -
          Бившият президент на Франция Никола Саркози пристигна и влезе в парижкия затвор Санте и официално се води за лишен от свобода. Той ще излежава петгодишна...
          Инциденти

          Торнадо край Париж събори три крана, един човек загина, четирима са в критично състояние

          Красимир Попов -
          Торнадо удари райони северно от Париж, причинявайки сериозни щети и смъртта на един човек, съобщиха властите. Стихията събори три строителни крана и остави четирима...
          Политика

          Великобритания дава на армията нови правомощия за сваляне на неидентифицирани дронове

          Красимир Попов -
          Британските въоръжени сили ще получат нови законови правомощия да свалят „неидентифицирани“ дронове над военни бази, съобщи министърът на отбраната Джон Хили. Решението идва след...

          38 КОМЕНТАРА

          14. Да се продадеш за 3999 рубли и на най-омразния метани да правиш ,че и в небето си да го пуснеш.😜🤣😭
            Или може би защото е приятел на Боко.
            Абе Боко да не е агент на Путин под прикритие ?😉🤔

          18. България НЕ подкрепя! Подкрепят няколко самозабравили се еничари, чието място е в затвора.

          20. 🤣🤣🤣 Слугинчето горкото чуло недочуло какво му наредили да повтаря господарите от Брюксел и се вживява като фактор 🤣🤣🤣

          23. Да ги вкараме в “ тресавището – ЕС“…! Или както е казал шопа: „Я не сакам я да съм добре…Я сакам Вуте да е зле “ . И нас така ни вкараха – резултатът е потресаващ.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions