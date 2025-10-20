България подкрепя започването на преговори за членство на Украйна и Молдова в ЕС

България подкрепя започването на преговори за присъединяване към Европейския съюз с Украйна и Молдова, заяви министърът на външните работи Георг Георгиев преди заседанието на външните министри на страните-членки в Люксембург.

„Да, разбира се. Мисля, че България винаги е била много кристално ясна по отношение на тези две държави", подчерта министър Георгиев.

По думите му, разширяването на ЕС с Украйна и Молдова е стратегически въпрос за стабилността и сигурността в региона. Еврокомисарят по разширяването Марта Кос заяви по-рано, че преговорите може да започнат още до ноември, предаде БНР.

България ще противодейства на руската пропаганда в Тараклия

В отговор на въпрос относно работата с българската общност в Тараклия, където част от населението е проруски настроено, министър Георгиев подчерта значението на културната и образователната дипломация:

„Активността на държава член като България в тези райони е залогът за борба с руската пропаганда, дезинформация и хибридни направления. Това да разпространяваме нашия език, култура и наука е инструмент, с който да се борим с хибридните заплахи.“

Той припомни, че през май е открит първият филиал на български университет в Молдова и е обсъдено посещение на кметове от район Тараклия в България, за да се запознаят с работата на българските общини и ползите от европейските фондове.

Отношенията със Северна Македония

Относно диалога със Северна Македония след местните избори, Георг Георгиев заяви, че България остава твърда в позицията си:

„Консенсусът е ясен – конституцията на Република Северна Македония трябва да е променена. Българите трябва да бъдат включени в нея като първа стъпка за започване на преговорите.“

Министърът изрази надежда, че след изборите в Скопие политическите страсти ще се уталожат и правителството ще се съсредоточи върху поетите ангажименти по европейския консенсус от 2022 г.

Политическа стабилност в България

На въпрос за евентуални промени в българското правителство, Георг Георгиев посочи, че няма информация за такива, тъй като участва в заседанието на Съвета „Външни работи“.