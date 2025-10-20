НА ЖИВО
          - Реклама -
          Барселона посреща Олимпиакос в решителен двубой от Шампионската лига

          Снимка: fcbarcelona.com
          Отборът на Барселона приема Олимпиакос в мач от третия кръг на груповата фаза на Шампионската лига, който ще се играе във вторник, 21 октомври от 19:45 часа българско време.

          Срещата можеше да се запомни като първия двубой на новия стадион „Камп Ноу“, но това няма да се случи, тъй като липсва официално потвърждение от местната управа за въвеждането му в експлоатация.

          Каталунците ще излязат с амбиция да зарадват феновете си с първи успех у дома на международната сцена този сезон, след като бяха обърнати от ПСЖ в откриващия си мач в групите.

          „Ще дадем всичко от себе си пред нашата публика. Това е моментът да покажем, че Барселона винаги се изправя силна след трудни моменти,“ коментираха от лагера на „блаугранас“.

          Двата тима се срещнаха за последно в груповата фаза на турнира през есента на 2017 г. — тогава Барселона спечели с 3:1 у дома, а в реванша в Пирея мачът завърши 0:0.

          Олимпиакос пристига в Испания след изненадващо нулево реми срещу Пафос и загуба от Арсенал с 0:2 в Лондон, докато Барса изстрада трудна победа с 2:1 над Жирона през уикенда.

          Програма на Шампионска лига за вторник, 21 октомври

          19:45 часа:

          • Барселона – Олимпиакос
          • Кайрат Алмати – Пафос

          22:00 часа:

          • Арсенал – Атлетико Мадрид
          • Байер Леверкузен – ПСЖ
          • Виляреал – Манчестър Сити
          • Нюкасъл Юнайтед – Бенфика
          • ПСВ – Наполи
          • Роял Унион СЖ – Интер
          • ФК Копенхаген – Борусия Дортмунд

          Очакванията са високи в Каталуния, където феновете се надяват именно този двубой да се превърне в повратна точка за Барселона в Европа.

