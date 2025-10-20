Барселона посреща Олимпиакос в решителен двубой от Шампионската лига

Отборът на Барселона приема Олимпиакос в мач от третия кръг на груповата фаза на Шампионската лига, който ще се играе във вторник, 21 октомври от 19:45 часа българско време.

- Реклама -

Срещата можеше да се запомни като първия двубой на новия стадион „Камп Ноу“, но това няма да се случи, тъй като липсва официално потвърждение от местната управа за въвеждането му в експлоатация.

Каталунците ще излязат с амбиция да зарадват феновете си с първи успех у дома на международната сцена този сезон, след като бяха обърнати от ПСЖ в откриващия си мач в групите.

„Ще дадем всичко от себе си пред нашата публика. Това е моментът да покажем, че Барселона винаги се изправя силна след трудни моменти,“ коментираха от лагера на „блаугранас“.

Двата тима се срещнаха за последно в груповата фаза на турнира през есента на 2017 г. — тогава Барселона спечели с 3:1 у дома, а в реванша в Пирея мачът завърши 0:0.

Олимпиакос пристига в Испания след изненадващо нулево реми срещу Пафос и загуба от Арсенал с 0:2 в Лондон, докато Барса изстрада трудна победа с 2:1 над Жирона през уикенда.

Програма на Шампионска лига за вторник, 21 октомври

19:45 часа:

Барселона – Олимпиакос

Кайрат Алмати – Пафос

22:00 часа:

Арсенал – Атлетико Мадрид

Байер Леверкузен – ПСЖ

Виляреал – Манчестър Сити

Нюкасъл Юнайтед – Бенфика

ПСВ – Наполи

Роял Унион СЖ – Интер

ФК Копенхаген – Борусия Дортмунд

Очакванията са високи в Каталуния, където феновете се надяват именно този двубой да се превърне в повратна точка за Барселона в Европа.