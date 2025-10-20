НА ЖИВО
          Война

          Бунтовниците хути държат 20 служители на ООН след нападение над офиса на организацията в Сана

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Офисът на ООН в Йемен съобщи, че 20 негови служители остават задържани от бунтовниците хути, след като въоръжени сили на движението нахлуха в комплекса на организацията в столицата Сана, предаде АФП.

          „Пет национални служители и петнадесет международни служители остават задържани в комплекса“, заяви Жан Алам, говорител на координатора на ООН в Йемен.

          - Реклама -

          Нападението е извършено на 18 октомври, когато силите за сигурност на хутите са проникнали „без разрешение“ в помещенията на организацията.

          ООН е в контакт с властите в Сана, държавите членки и международно признатото правителство на Йемен, за да „разреши ситуацията възможно най-бързо, да осигури освобождаването на целия персонал и да възстанови контрола над съоръженията“, уточни Алам.

          Източник от организацията, пожелал анонимност, потвърди, че представителят на УНИЦЕФ в Йемен, Питър Хокинс, е сред задържаните.

          Двама представители на силите за сигурност на хутите също потвърдиха пред АФП информацията, че Хокинс е сред служителите, задържани в комплекса на ООН в Сана.

          - Реклама -

