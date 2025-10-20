НА ЖИВО
          Политика

          Червеният кръст на път да получи още едно тяло на заложник в южна Газа — това би било 13-ото върнато тяло

          Снимка: Getty Images
          Израелската армия (ЦАХАЛ) съобщи, че Червеният кръст е на път да получи тялото на мъртъв заложник в южната част на Ивицата Газа. Това би било 13-ото върнато тяло от началото на примирието, договорено с посредничеството на САЩ, предаде АФП.

          „Според получена информация, Червеният кръст е на път към сборния пункт в южната част на ивицата Газа, където ковчег с починал заложник ще бъде предаден в неговите грижи“, заявиха от ЦАХАЛ.

          Ключово:

          • Ако предаването се осъществи, това ще е 13-ото предадено тяло след сключеното примирие.
          • Официалното съобщение идва от израелската армия, която уточнява маршрута и получателя — Червения кръст.

