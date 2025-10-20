Червеният кръст на път да получи още едно тяло на заложник в южна Газа — това би било 13-ото върнато тяло

Израелската армия (ЦАХАЛ) съобщи, че Червеният кръст е на път да получи тялото на мъртъв заложник в южната част на Ивицата Газа. Това би било 13-ото върнато тяло от началото на примирието, договорено с посредничеството на САЩ, предаде АФП.
Ключово:
Ако предаването се осъществи, това ще е 13-ото предадено тяло след сключеното примирие.
Официалното съобщение идва от израелската армия, която уточнява маршрута и получателя — Червения кръст.
Израелската армия (ЦАХАЛ) съобщи, че Червеният кръст е на път да получи тялото на мъртъв заложник в южната част на Ивицата Газа. Това би било 13-ото върнато тяло от началото на примирието, договорено с посредничеството на САЩ, предаде АФП.
Ключово:
Ако предаването се осъществи, това ще е 13-ото предадено тяло след сключеното примирие.
Официалното съобщение идва от израелската армия, която уточнява маршрута и получателя — Червения кръст.