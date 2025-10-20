ЦИК разкри надписани 114 преференции в Пазарджик – ново решение за състава на Общинския съвет

Централната избирателна комисия (ЦИК) проведе извънредно заседание, след като стана ясно, че 114 преференции са били неправомерно добавени на един от кандидатите за общински съветници на провелите се в неделя местни избори в Пазарджик.

Проверката установи, че гласовете са били надписани за кандидат от листата на „Възраждане“, което е довело до промяна в крайния състав на Общинския съвет. В резултат, представител на ГЕРБ – Христо Вълков – измества Ася Павлова Фиткина-Спасова, а рокади предстоят и в листата на ГЕРБ, съобщи БНТ.

„Как хората ще имат доверие в изборния процес, след като тук всички си замълчаваме за този резултат? Сто и четиринадесет гласа разлика, с което един кандидат става общински съветник за сметка на друг“, заяви членът на ЦИК Георги Баханов.

„Изборният процес е компрометиран и безпрецедентен е случаят в Пазарджик. Не знам какви ще са последиците. Това е нещо недопустимо, но факт“, подчерта Севинч Солакова, също член на ЦИК.

„Тотално опорочени избори, с безочливи действия, които трябва да бъдат изяснени. За тях трябва да знае ЦИК, не само прокуратурата. Не можем да се крием зад следствени тайни“, коментира Ерхан Чаушев.

„Този възмутителен случай не може просто да бъде подминат. В некраткия си живот не си спомням толкова нагла фалшификация на резултати от гласуване“, заяви зам.-председателят на ЦИК Цветозар Томов.

Комисията е поискала от „Информационно обслужване“ да изчисли как надписаните преференции ще променят разпределението на мандатите. Очаква се ново решение за състава на Общинския съвет в Пазарджик, след като проверката приключи.