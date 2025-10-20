ЦИК разкри надписани 114 преференции в Пазарджик – ново решение за състава на Общинския съвет

Централната избирателна комисия (ЦИК) проведе извънредно заседание, след като стана ясно, че 114 преференции са били неправомерно добавени на един от кандидатите за общински съветници на провелите се в неделя местни избори в Пазарджик.
Проверката установи, че гласовете са били надписани за кандидат от листата на „Възраждане“, което е довело до промяна в крайния състав на Общинския съвет. В резултат, представител на ГЕРБ – Христо Вълков – измества Ася Павлова Фиткина-Спасова, а рокади предстоят и в листата на ГЕРБ, съобщи БНТ.
Комисията е поискала от „Информационно обслужване“ да изчисли как надписаните преференции ще променят разпределението на мандатите. Очаква се ново решение за състава на Общинския съвет в Пазарджик, след като проверката приключи.
