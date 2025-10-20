НА ЖИВО
      понеделник, 20.10.25
          Димитър Димитров – Херо е новият старши треньор на Ботев Пловдив

          Снимка: startphoto.bg
          Ръководството на ПФК Ботев Пловдив официално обяви, че Димитър Димитров – Херо ще бъде новият старши треньор на клуба.

          „С опита и авторитета на Херо, както и с подкрепата на жълто-черната общност, Ботев Пловдив ще поеме по пътя на стабилността и възхода. Очакваме с нетърпение новата страница в историята на нашия клуб“, се посочва в съобщението на „Колежа“.

          Поради предварително поети ангажименти и организационни обстоятелства, подписването на договора и официалното встъпване на Димитров в длъжност ще се осъществи на 17 ноември 2025 г.

          Херо е един от най-опитните и уважавани български треньори, доказал се както у нас, така и в чужбина. В своята богата кариера той е:

          • Шампион на България с Литекс Ловеч,
          • Носител на Купата и Суперкупата на България с Черноморец и Лудогорец,
          • Бивш селекционер на националния отбор на България.

          Под негово ръководство редица клубове постигнаха най-силните си сезони в историята си, а стилът му е известен с дисциплина, тактическа зрялост и силен характер.

