Димитър Димитров – Херо е новият старши треньор на Ботев Пловдив

Ръководството на ПФК Ботев Пловдив официално обяви, че Димитър Димитров – Херо ще бъде новият старши треньор на клуба.

„С опита и авторитета на Херо, както и с подкрепата на жълто-черната общност, Ботев Пловдив ще поеме по пътя на стабилността и възхода. Очакваме с нетърпение новата страница в историята на нашия клуб“, се посочва в съобщението на „Колежа“. - Реклама -

Поради предварително поети ангажименти и организационни обстоятелства, подписването на договора и официалното встъпване на Димитров в длъжност ще се осъществи на 17 ноември 2025 г.

Херо е един от най-опитните и уважавани български треньори, доказал се както у нас, така и в чужбина. В своята богата кариера той е:

Шампион на България с Литекс Ловеч ,

с , Носител на Купата и Суперкупата на България с Черноморец и Лудогорец ,

с и , Бивш селекционер на националния отбор на България.

Под негово ръководство редица клубове постигнаха най-силните си сезони в историята си, а стилът му е известен с дисциплина, тактическа зрялост и силен характер.