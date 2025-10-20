Димитър Димитров – Херо е новият старши треньор на Ботев Пловдив

Ръководството на ПФК Ботев Пловдив официално обяви, че Димитър Димитров – Херо ще бъде новият старши треньор на клуба.
Поради предварително поети ангажименти и организационни обстоятелства, подписването на договора и официалното встъпване на Димитров в длъжност ще се осъществи на 17 ноември 2025 г.
Херо е един от най-опитните и уважавани български треньори, доказал се както у нас, така и в чужбина. В своята богата кариера той е:
- Шампион на България с Литекс Ловеч,
- Носител на Купата и Суперкупата на България с Черноморец и Лудогорец,
- Бивш селекционер на националния отбор на България.
Под негово ръководство редица клубове постигнаха най-силните си сезони в историята си, а стилът му е известен с дисциплина, тактическа зрялост и силен характер.
Ръководството на ПФК Ботев Пловдив официално обяви, че Димитър Димитров – Херо ще бъде новият старши треньор на клуба.
Поради предварително поети ангажименти и организационни обстоятелства, подписването на договора и официалното встъпване на Димитров в длъжност ще се осъществи на 17 ноември 2025 г.
Херо е един от най-опитните и уважавани български треньори, доказал се както у нас, така и в чужбина. В своята богата кариера той е:
- Шампион на България с Литекс Ловеч,
- Носител на Купата и Суперкупата на България с Черноморец и Лудогорец,
- Бивш селекционер на националния отбор на България.
Под негово ръководство редица клубове постигнаха най-силните си сезони в историята си, а стилът му е известен с дисциплина, тактическа зрялост и силен характер.