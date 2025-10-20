НА ЖИВО
          До края на октомври – слънце, дъжд и първи сняг в планините

          Зимно часово време
          Зимно часово време
          Времето до края на октомври ще остане динамично и променливо, типично за сезона на прехода между есента и зимата. Очакват се редуващи се периоди на слънце, облаци и валежи, както и първи снежинки в планините.

          Настоящата седмица ще бъде по-топла, въпреки мразовитото начало в понеделник. Утрините ще започват със слани и мъгли, но през деня ще преобладава слънчево време с разкъсана облачност.
          От вторник нататък облаците ще се сгъстяват, а слънчевите часове ще намаляват.
          Сутрините в равнините ще са често мъгливи, а локални валежи от дъжд се очакват в средата и края на седмицата — повече на места в петък.
          Въпреки това, дневните температури ще се повишават и ще достигат между 20 и 25 градуса.

          По-сериозна валежна обстановка се очаква между 27 и 29 октомври, когато ще нахлуе студен въздух от северозапад. Вятърът ще се усили, на места със силни и студени пориви. Ще има дъжд в много райони, а на места интензивни валежи с гръмотевици.

          С понижението на температурите в планинските райони на Западна и Централна България дъждът ще премине в сняг.
          В по-високите части ще се задържи снежна покривка, а по планинските проходи е възможно да има затруднения в трафика.

          Температурите ще паднат рязко и в началото на следващата седмица дневните стойности ще са между 8 и 13 градуса.
          Сутрините ще бъдат студени, а в последните дни на месеца — при ясно небе — отново се очакват слани.
          Календарният финал на октомври ще бъде слънчев, с температури между 10 и 15 градуса.

          В нощта на 25 срещу 26 октомври ще върнем стрелките на часовниците с един час назад, преминавайки към зимното (астрономическо) време.

