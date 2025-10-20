ДПС спечели за първи път кметско място в община Димитровград

За първи път в историята си Движението за права и свободи (ДПС) спечели кметско място в община Димитровград.
Кандидатът на партията Христина Статева победи на частичните избори за кмет на село Черногорово, като получи 243 гласа, съобщи БНР.
Нейната съперничка на балотажа, Лидия Малолева от ГЕРБ, е събрала 233 гласа – само десет по-малко.
Избирателната активност в Черногорово е била близо 59% към 18:00 часа, което се смята за рекордно високо участие за населеното място.
Частичните избори се проведоха след кончината на досегашния кмет на селото.
