Двама мигранти загинаха, а 91 бяха спасени край Лампедуза

Италианската брегова охрана съобщи, че е спасила 91 мигранти от лодка, плаваща в Средиземно море край остров Лампедуза, но двама мъже са били открити мъртви, предаде АФП.

Плавателният съд е бил забелязан на около 16 морски мили от острова от самолет на граничната агенция на ЕС Frontex, след което са били изпратени два патрулни кораба.

„По време на инспекцията на помещенията под палубата са открити още мигранти в тежко състояние и два трупа, и двамата мъже“, се посочва в официалното изявление на бреговата охрана.

Оцелелите – 85 мъже, една жена и пет непълнолетни – са били свалени на брега, а някои от тях са транспортирани в болница с хеликоптер.

Според италианската агенция ANSA, 14 мигранти са в тежко състояние, като трима от тях са интубирани. Двамата починали и няколко други са вдишали бензинови изпарения под палубата, което е довело до отравяне.

Спасените мигранти са от Пакистан, Еритрея и Сомалия, уточнява ANSA.

Трагедията идва два дни след друг инцидент край Лампедуза, при който около 20 души изчезнаха след корабокрушение. Тогава 11 души бяха спасени, а едно тяло беше извадено, докато около 30 души остават в неизвестност.