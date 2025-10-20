Двама мигранти загинаха, а 91 бяха спасени край Лампедуза

Италианската брегова охрана съобщи, че е спасила 91 мигранти от лодка, плаваща в Средиземно море край остров Лампедуза, но двама мъже са били открити мъртви, предаде АФП.
Плавателният съд е бил забелязан на около 16 морски мили от острова от самолет на граничната агенция на ЕС Frontex, след което са били изпратени два патрулни кораба.
Оцелелите – 85 мъже, една жена и пет непълнолетни – са били свалени на брега, а някои от тях са транспортирани в болница с хеликоптер.
Според италианската агенция ANSA, 14 мигранти са в тежко състояние, като трима от тях са интубирани. Двамата починали и няколко други са вдишали бензинови изпарения под палубата, което е довело до отравяне.
Спасените мигранти са от Пакистан, Еритрея и Сомалия, уточнява ANSA.
Трагедията идва два дни след друг инцидент край Лампедуза, при който около 20 души изчезнаха след корабокрушение. Тогава 11 души бяха спасени, а едно тяло беше извадено, докато около 30 души остават в неизвестност.
