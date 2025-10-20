Две украински села са в списъка на най-добрите за туризъм 2025 г.

UN Tourism – специализираната агенция на ООН, която насърчава туризма и защитава културното и природно наследство – публикува своя списък с най-добрите туристически села за 2025 година. В него попадат 52 села от всички региони на света – Европа, Северна и Южна Америка, Азия, Африка и Близкия изток.

- Реклама -

Те са избрани измежду над 270 кандидатури, подадени от 65 държави членки на ООН, уточняват от организацията. Списъкът бе обявен на официалния сайт на UN Tourism, която до януари 2024 г. бе позната под старото си име UNWTO, преди да се ребрандира като част от новата си стратегия.

„Целта на инициативата е да отличи онези села, които успешно съчетават устойчив туризъм, опазване на природата и съхраняване на местните традиции,“ посочват от организацията.

Това е петото издание на инициативата „Най-добро туристическо село“ (Best Tourism Villages), която стартира през 2021 г. В класацията се отчитат девет ключови критерия, сред които: икономическа, социална и екологична устойчивост, опазване на културното и природното наследство, качество на туристическото управление, инфраструктура и безопасност.

Освен основните 52 класирани дестинации, още 20 села са включени в Програмата за надграждане (Upgrade Programme) – заради високия им потенциал за развитие на устойчив туризъм, въпреки че все още не са влезли в основния списък.

По този начин общо 72 села се присъединяват към Мрежата на най-добрите туристически села по света, която расте всяка година. От създаването на инициативата през 2021 г. досега в нея вече членуват 319 села.

„Признанието е важно не само за отделните дестинации, но и за местните общности, които развиват туризма по устойчив начин и запазват автентичността на региона си,“ коментират от UN Tourism.

Победителите за 2025 г. бяха обявени на 17 октомври по време на специална церемония в Худжоу, Китай.

Прави впечатление, че въпреки продължаващата три години и половина война в Украйна, две украински села – Колочава и Синевирска поляна – са намерили място в престижния списък. И двете се намират в Закарпатската област, в западната част на страната, близо до границата с Унгария, където отзвукът от бойните действия е слаб.

Двете дестинации са разположени в рамките на Национален природен парк „Синевир“ и напълно отговарят на критериите на инициативата.

Как се представя България

От старта на програмата през 2021 г. само една българска дестинация – Копривщица – е попадала в Програмата за надграждане, но не е успяла да влезе в основния списък на Best Tourism Villages.

Това се случва още при първото издание на инициативата, когато участие вземат 44 села от 32 държави.