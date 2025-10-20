Експлозия в рафинерията „Лукойл“ в Плоещ — един пострадал служител

Експлозия, без последвал пожар, избухна в рафинерията „Лукойл“ в румънския град Плоещ, която в момента е в режим на техническа поддръжка, съобщи „Диджи 24“.
Според полицията в окръг Прахова, взривът е станал около 11:47 ч. на 20 октомври в инспекционен канал на тръбопровод, след като се натрупали газове от изтичане на отпадни вещества.
Сигналът за инцидента е бил подаден на телефон 112 от 39-годишна жена, която съобщила, че има пострадал човек.
В резултат на инцидента е образувано наказателно производство за неспазване на законовите изисквания за безопасни условия на труд и причиняване на телесна повреда по непредпазливост.
Териториалната инспекция по труда на окръг Прахова е уведомена и ще продължи разследването в рамките на своята компетентност.
