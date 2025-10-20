ЕС спира напълно вноса на руски газ до 2027 г.

Държавите от Европейския съюз постигнаха споразумение за пълно прекратяване на вноса на руски природен газ до края на 2027 г., слагайки край на дългогодишната енергийна зависимост от Москва, предаде АФП.
Решението, одобрено от енергийните министри на ЕС в Люксембург, предвижда постепенно спиране на вноса както на тръбопроводен, така и на втечнен природен газ (LNG), след окончателното одобрение от Европейския парламент.
Според приетия план, нови договори за внос на руски газ ще бъдат забранени от 1 януари 2026 година. Съществуващите контракти ще бъдат поетапно прекратявани — краткосрочните до юни 2026 г., а дългосрочните до 1 януари 2028 г.
Всички държави членки подкрепиха решението, с изключение на Унгария и Словакия, които остават по-близки дипломатически до Кремъл и продължават да внасят руски газ по тръбопроводи.
Европейската комисия настоява вносът на руски втечнен природен газ да бъде прекратен до януари 2027 г., като част от нов пакет санкции, целящ да ограничи финансовите ресурси на Москва за войната в Украйна.
В момента руският газ все още заема около 13% от общия внос на ЕС, на стойност над 15 милиарда евро годишно, сочат данни на Европейската комисия.
Според анализатори, новият план е не само икономическа, но и геополитическа стъпка, която ще ускори прехода на Европа към по-устойчиви и независими енергийни източници.
