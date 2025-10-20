НА ЖИВО
          НачалоЕвропаПолитика

          ЕС спира напълно вноса на руски газ до 2027 г.

          Снимка: novini.bg
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Държавите от Европейския съюз постигнаха споразумение за пълно прекратяване на вноса на руски природен газ до края на 2027 г., слагайки край на дългогодишната енергийна зависимост от Москва, предаде АФП.

          Решението, одобрено от енергийните министри на ЕС в Люксембург, предвижда постепенно спиране на вноса както на тръбопроводен, така и на втечнен природен газ (LNG), след окончателното одобрение от Европейския парламент.

          „Това е ключова стъпка към енергийната независимост на Европа“,
          заяви Ларс Огаард, енергийният министър на Дания, която председателства Съвета на ЕС.

          Според приетия план, нови договори за внос на руски газ ще бъдат забранени от 1 януари 2026 година. Съществуващите контракти ще бъдат поетапно прекратявани — краткосрочните до юни 2026 г., а дългосрочните до 1 януари 2028 г.

          „Въпреки че направихме огромни усилия да извадим руския газ и петрол от Европа, все още не сме постигнали пълна независимост“,
          подчерта Огаард.

          Всички държави членки подкрепиха решението, с изключение на Унгария и Словакия, които остават по-близки дипломатически до Кремъл и продължават да внасят руски газ по тръбопроводи.

          „Истинският ефект от този регламент е, че сигурните енергийни доставки в Унгария ще бъдат унищожени“,
          коментира унгарският външен министър Петер Сиярто, обяснявайки, че страна без излаз на море като Унгария е принудена да разчита на руски газ.

          Европейската комисия настоява вносът на руски втечнен природен газ да бъде прекратен до януари 2027 г., като част от нов пакет санкции, целящ да ограничи финансовите ресурси на Москва за войната в Украйна.

          В момента руският газ все още заема около 13% от общия внос на ЕС, на стойност над 15 милиарда евро годишно, сочат данни на Европейската комисия.

          Според анализатори, новият план е не само икономическа, но и геополитическа стъпка, която ще ускори прехода на Европа към по-устойчиви и независими енергийни източници.

