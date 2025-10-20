ЕС свиква спешна среща заради ограниченията на Китай върху износа на редкоземни метали

Шефът на индустрията на ЕС Стефан Сежурне ще проведе спешни преговори на 20 октомври с представители на ключови европейски индустрии, засегнати от новите китайски ограничения върху износа на редкоземни метали, предаде АФП.

- Реклама -

Китай – водещият световен производител на редкоземни минерали, използвани при производството на магнити, електроника, автомобили и оръжейни системи – обяви по-рано този месец нови контролни мерки върху износа на технологии, свързани с добива и преработката им.

Според Брюксел тези ограничения вече са засегнали производството на някои компании в ЕС, причинявайки икономически щети и принудителни спирания на линии.

„Европейският съюз работи в координация с партньорите от Г-7 за изготвяне на общ отговор на действията на Китай“, посочват източници от Европейската комисия.

Сежурне ще събере по видеоконферентна връзка ръководители от автомобилната, отбранителната, вятърната енергийна, химическата и минната индустрия, както и компании, ангажирани с европейски проекти за суровини.

Основната цел на срещата ще бъде да се оцени въздействието на китайските мерки и да се обсъдят възможни контрамерки от страна на ЕС – включително ускоряване на програмите за добив и преработка на редкоземни елементи в Европа.

Сежурне ще представи резултатите от разговорите на 21 октомври по време на срещата с еврокомисарите в рамките на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург.