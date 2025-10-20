НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 20.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          ЕС свиква спешна среща заради ограниченията на Китай върху износа на редкоземни метали

          1
          77
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Шефът на индустрията на ЕС Стефан Сежурне ще проведе спешни преговори на 20 октомври с представители на ключови европейски индустрии, засегнати от новите китайски ограничения върху износа на редкоземни метали, предаде АФП.

          - Реклама -

          Китай – водещият световен производител на редкоземни минерали, използвани при производството на магнити, електроника, автомобили и оръжейни системи – обяви по-рано този месец нови контролни мерки върху износа на технологии, свързани с добива и преработката им.

          Според Брюксел тези ограничения вече са засегнали производството на някои компании в ЕС, причинявайки икономически щети и принудителни спирания на линии.

          „Европейският съюз работи в координация с партньорите от Г-7 за изготвяне на общ отговор на действията на Китай“, посочват източници от Европейската комисия.

          Сежурне ще събере по видеоконферентна връзка ръководители от автомобилната, отбранителната, вятърната енергийна, химическата и минната индустрия, както и компании, ангажирани с европейски проекти за суровини.

          Основната цел на срещата ще бъде да се оцени въздействието на китайските мерки и да се обсъдят възможни контрамерки от страна на ЕС – включително ускоряване на програмите за добив и преработка на редкоземни елементи в Европа.

          Сежурне ще представи резултатите от разговорите на 21 октомври по време на срещата с еврокомисарите в рамките на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург.

          Шефът на индустрията на ЕС Стефан Сежурне ще проведе спешни преговори на 20 октомври с представители на ключови европейски индустрии, засегнати от новите китайски ограничения върху износа на редкоземни метали, предаде АФП.

          - Реклама -

          Китай – водещият световен производител на редкоземни минерали, използвани при производството на магнити, електроника, автомобили и оръжейни системи – обяви по-рано този месец нови контролни мерки върху износа на технологии, свързани с добива и преработката им.

          Според Брюксел тези ограничения вече са засегнали производството на някои компании в ЕС, причинявайки икономически щети и принудителни спирания на линии.

          „Европейският съюз работи в координация с партньорите от Г-7 за изготвяне на общ отговор на действията на Китай“, посочват източници от Европейската комисия.

          Сежурне ще събере по видеоконферентна връзка ръководители от автомобилната, отбранителната, вятърната енергийна, химическата и минната индустрия, както и компании, ангажирани с европейски проекти за суровини.

          Основната цел на срещата ще бъде да се оцени въздействието на китайските мерки и да се обсъдят възможни контрамерки от страна на ЕС – включително ускоряване на програмите за добив и преработка на редкоземни елементи в Европа.

          Сежурне ще представи резултатите от разговорите на 21 октомври по време на срещата с еврокомисарите в рамките на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Двама мигранти загинаха, а 91 бяха спасени край Лампедуза

          Красимир Попов -
          Италианската брегова охрана съобщи, че е спасила 91 мигранти от лодка, плаваща в Средиземно море край остров Лампедуза, но двама мъже са били открити...
          Политика

          Северен Кипър избра нов лидер – Туфан Ерхурман победи кандидата на Ердоган с убедително мнозинство

          Красимир Попов -
          Отцепилата се Турска република Северен Кипър гласува с огромно мнозинство за смяна на досегашния си лидер, който беше подкрепян от турския президент Реджеп Тайип...
          Политика

          Орце Георгиевски от ВМРО-ДПМНЕ води убедително на изборите за кмет на Скопие

          Красимир Попов -
          Кандидатът на ВМРО-ДПМНЕ Орце Георгиевски води убедително в надпреварата за кмет на град Скопие с 40,7% от гласовете, показват първите резултати от преброяването, предаде...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions