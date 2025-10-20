НА ЖИВО
          Феликс Оже-Алиасим ликува в Брюксел след трисетова битка с Иржи Лехечка

          По същото време Каспер Рууд завоюва титлата в Стокхолм след чист успех над Юго Умбер

          Снимка: БГНЕС
          Феликс Оже-Алиасим грабна трофея на тенис турнира в Брюксел. В белгийската столица канадецът се наложи на финала над Иржи Лехечка със 7-6 (2), 6-7 (6), 6-2 за близо два часа и 40 минути здрава битка.

          Първите два сета бяха решени в тайбрек, като Оже-Алиасим беше категоричен в първия дълъг гейм, а във втория водеше с 5-2 точки. Вторият поставен имаше два мачбола при 6-4, но съперникът му от Чехия спечели четири поредни точки за вкарване на срещата в трета част. Там обаче Оже-Алиасим доминира и след 6-2 триумфира с титлата.

          Тя е негова трета през годината. Оже-Алиасим има общо осем трофея в колекцията – той стартира с осем поредни загуби във финали, преди да вземе осем от следващите 11. На Ю Ес Оупън по-рано през сезона той стигна и до полуфиналите на сингъл.

          Лехечка пък остава с две титли – последната беше на турнира в Бризбън през януари тази година.

          Каспер Рууд междувременно завоюва титлата в Стокхолм след чист успех над Юго Умбер. 

          Футбол

          Кирил Десподов и ПАОК спечелиха дербито с АЕК Атина

          Николай Минчев -
          ПАОК с Кирил Десподов в състава победи АЕК Атина с 2:0 като гост в седмия кръг на гръцката Суперлига. След този успех тима на...
          Футбол

          Неделни резултати от футболна Европа

          Николай Минчев -
          В неделния ден се играя голямото дерби от английската Премиър Лийг. В него Манчестър Юнайтед нанесе четвърта поредна загуба във всички турнири на Ливърпул....
          Моторни Спортове

          Макс Верстапен с убедителна победа в САЩ

          Станимир Бакалов -
          Макс Верстапен с Ред Бул взе наглед лесна победа в Гран При на САЩ, като успя да поведе от самото начало и не допусна...

