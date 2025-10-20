Феликс Оже-Алиасим ликува в Брюксел след трисетова битка с Иржи Лехечка

Феликс Оже-Алиасим грабна трофея на тенис турнира в Брюксел. В белгийската столица канадецът се наложи на финала над Иржи Лехечка със 7-6 (2), 6-7 (6), 6-2 за близо два часа и 40 минути здрава битка.

Първите два сета бяха решени в тайбрек, като Оже-Алиасим беше категоричен в първия дълъг гейм, а във втория водеше с 5-2 точки. Вторият поставен имаше два мачбола при 6-4, но съперникът му от Чехия спечели четири поредни точки за вкарване на срещата в трета част. Там обаче Оже-Алиасим доминира и след 6-2 триумфира с титлата.

Тя е негова трета през годината. Оже-Алиасим има общо осем трофея в колекцията – той стартира с осем поредни загуби във финали, преди да вземе осем от следващите 11. На Ю Ес Оупън по-рано през сезона той стигна и до полуфиналите на сингъл.

Лехечка пък остава с две титли – последната беше на турнира в Бризбън през януари тази година.

Каспер Рууд междувременно завоюва титлата в Стокхолм след чист успех над Юго Умбер.