Френският министър на правосъдието призна пропуски в сигурността на Лувъра

Френският министър на правосъдието Жералд Дарманин призна, че са допуснати сериозни пропуски в сигурността на Лувъра, предаде АФП.

В неделя от музея в Париж бяха задигнати „безценни“ бижута, а сградата беше затворена за посетители. Според разследващите трима мъже са проникнали в музея малко след отварянето му, достигнали са до галерия „Аполон“ и са откраднали девет експоната, след което са избягали със скутер.

Полицията съобщава, че извършителите са били въоръжени с малки верижни триони.