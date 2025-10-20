НА ЖИВО
          Общество

          Френският министър на правосъдието призна пропуски в сигурността на Лувъра

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Френският министър на правосъдието Жералд Дарманин призна, че са допуснати сериозни пропуски в сигурността на Лувъра, предаде АФП.

          В неделя от музея в Париж бяха задигнати „безценни“ бижута, а сградата беше затворена за посетители. Според разследващите трима мъже са проникнали в музея малко след отварянето му, достигнали са до галерия „Аполон“ и са откраднали девет експоната, след което са избягали със скутер.

          Макрон за кражбата от Лувъра: Това е атака срещу културната история на Франция Макрон за кражбата от Лувъра: Това е атака срещу културната история на Франция

          Полицията съобщава, че извършителите са били въоръжени с малки верижни триони.

          „Сигурното е, че ние се провалихме – хората успяха да паркират подемник в центъра на Париж, да се качат за няколко минути, да вземат безценни бижута и да изложат Франция на срам пред света“, заяви Дарманин пред радио France Inter.

