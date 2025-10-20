Глобален срив блокира услугите на Amazon и популярни платформи

Глобален срив в инфраструктурата на „Amazon Web Services“ доведе до смущения в работата на множество уеб сайтове и онлайн услуги по целия свят, включително Amazon Prime, Fortnite, Alexa, Snapchat, Perplexity и Duolingo, съобщи АФП.

„Регистрираме повишени нива на грешки в редица наши услуги. Екипите ни работят за възстановяване на нормалната работа възможно най-бързо“,

съобщиха от „Amazon Web Services" на своя сайт за поддръжка

Според платформата Downdetector, която следи интернет сривове в реално време, проблемът е прекъснал достъпа до десетки популярни услуги — сред тях Reddit, Hulu, Disney+, Signal и Delta Air Lines.

В Европа сривът е ударил няколко големи мобилни оператори, британски банки, както и платформите WhatsApp и Tinder, показват данните на Downdetector.

От Amazon уточниха, че нарушенията са започнали около 07:11, като първите признаци на възстановяване са отчетени около два часа по-късно.

„В момента наблюдаваме значителни признаци на възстановяване и продължаваме активно да следим системите“,

добавиха от компанията

Проблемът произхожда от критична инфраструктурна зона на Amazon, разположен в северната част на американския щат Вирджиния, където се намират някои от основните сървъри на компанията.

Глобалният срив поставя отново въпроса за зависимостта на световния интернет от няколко големи доставчика на облачни услуги, чието прекъсване може да парализира голяма част от онлайн екосистемата за часове.