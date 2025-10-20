Глобален срив засегна Snapchat, Fortnite и други големи платформи

Множество от най-популярните приложения и уебсайтове в света, включително Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo и Canva, внезапно спряха да работят. Това съобщава платформата за мониторинг Down Detector, която отчете рязък скок в сигналите за проблеми.

Според първоначалните данни причината е в Amazon Web Services (AWS) — инфраструктурата, която поддържа голяма част от глобалния интернет. От компанията съобщиха за „повишени нива на грешки“ и забавяния в множество AWS услуги.

Сривът е започнал около 8:00 ч. британско време (или полунощ тихоокеанско време), като най-засегнати са сървърите в Северна Вирджиния.

По данни на страницата за състоянието на AWS, проблемите засягат системите Amazon DynamoDB и Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) — ключови услуги, чрез които компаниите наемат хранилища и изчислителни мощности за своите приложения.