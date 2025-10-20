НА ЖИВО
      понеделник, 20.10.25
          Греъм Потър е новият наставник на националния отбор на Швеция

          Тре Кронур загубиха шансове за директно класиране на Мондиала догодина след поражение от Косово с 0:1 у дома, а това коства и поста на Йон Дал Томасон

          Снимка: x.com/svenskfotboll
          Бившият мениджър на Уест Хем Греъм Потър е новият национален селекционер на Швеция. 50-годишният специалист се съгласи на първоначален краткосрочен договор, като задачата му е да класира „Тре крунур“ на Световното първенство догодина.

          Шведите загубиха шансове за директен билет за САЩ, Канада и Мексико след изненадващото поражение от Косово с 0:1 у дома. Това коства и поста на Йон Дал Томасон.

          Въпреки загубата, скандинавците могат да се класират за планетарния форум чрез баражи, дори и да не завършат на едно от първите две места в квалификационната си група. Това е валидно заради силното им представяне в Лигата на нациите миналия сезон, когато станаха първи в групата си.

          Потър беше уволнен от Уест Хем в края на септември след разочароващ старт на сезона във Висшата лига. Той е добре познат в Швеция, откъдето тръгна за големия футбол в треньорството. В рамките на четири сезона той спечели три промоции с тима на Йостерсунд, изкачвайки отбора от Четвърта дивизия до висшия ешелон. През 2017 той завоюва и домашна купа. 

