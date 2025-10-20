Интензивен трафик за товарни автомобили на ГКПП „Капитан Андреево“

Интензивен остава трафикът за товарни автомобили на изход от страната през ГКПП „Капитан Андреево“ на българо-турската граница. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) на своя официален сайт.

„Информацията за движението по всички гранични пунктове е актуална към 6:00 часа. Най-голяма натовареност се отчита при товарния трафик на изход от страната през „Капитан Андреево", уточняват от дирекцията.

Нормално движение към Сърбия, Северна Македония и Гърция

По данни на „Гранична полиция“, движението на границите със Сърбия и Република Северна Македония е нормално и не се наблюдават задръствания.

„Трафикът е спокоен и на всички гранични пунктове с Гърция“, съобщават още от ГДГП.

От гръцка страна по трасето Рудозем – Ксанти се извършват строителни дейности, като гръцките власти са поставили предупредителни табели.

„Заради строителството теренът е обявен за строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица“, се казва в съобщението.

Временна организация при Дунав мост – Русе

Нормален е трафикът и по граничните пунктове с Румъния, въпреки че в района на Дунав мост при Русе се извършва основен ремонт на българския участък.

„Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител“, уточняват от ГДГП.

Службите препоръчват на шофьорите да планират пътуванията си предварително и да следят актуалната информация за натовареността на граничните пунктове, публикувана на сайта на „Гранична полиция“.