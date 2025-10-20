Интензивен трафик за товарни автомобили на ГКПП „Капитан Андреево“

Интензивен остава трафикът за товарни автомобили на изход от страната през ГКПП „Капитан Андреево“ на българо-турската граница. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) на своя официален сайт.
Нормално движение към Сърбия, Северна Македония и Гърция
По данни на „Гранична полиция“, движението на границите със Сърбия и Република Северна Македония е нормално и не се наблюдават задръствания.
От гръцка страна по трасето Рудозем – Ксанти се извършват строителни дейности, като гръцките власти са поставили предупредителни табели.
Временна организация при Дунав мост – Русе
Нормален е трафикът и по граничните пунктове с Румъния, въпреки че в района на Дунав мост при Русе се извършва основен ремонт на българския участък.
Службите препоръчват на шофьорите да планират пътуванията си предварително и да следят актуалната информация за натовареността на граничните пунктове, публикувана на сайта на „Гранична полиция“.
