НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 20.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Интензивен трафик за товарни автомобили на ГКПП „Капитан Андреево“

          0
          21
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Интензивен остава трафикът за товарни автомобили на изход от страната през ГКПП „Капитан Андреево“ на българо-турската граница. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) на своя официален сайт.

          „Информацията за движението по всички гранични пунктове е актуална към 6:00 часа. Най-голяма натовареност се отчита при товарния трафик на изход от страната през „Капитан Андреево“,

          уточняват от дирекцията.
          - Реклама -

          Нормално движение към Сърбия, Северна Македония и Гърция

          По данни на „Гранична полиция“, движението на границите със Сърбия и Република Северна Македония е нормално и не се наблюдават задръствания.

          Осем тона недекларирани химикали задържаха на „Капитан Андреево“ Осем тона недекларирани химикали задържаха на „Капитан Андреево“

          „Трафикът е спокоен и на всички гранични пунктове с Гърция“,

          съобщават още от ГДГП.

          От гръцка страна по трасето Рудозем – Ксанти се извършват строителни дейности, като гръцките власти са поставили предупредителни табели.

          „Заради строителството теренът е обявен за строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица“,

          се казва в съобщението.
          На „Капитан Андреево“ иззеха контрабандни цигари и хранителни продукти На „Капитан Андреево“ иззеха контрабандни цигари и хранителни продукти

          Временна организация при Дунав мост – Русе

          Нормален е трафикът и по граничните пунктове с Румъния, въпреки че в района на Дунав мост при Русе се извършва основен ремонт на българския участък.

          „Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител“,

          уточняват от ГДГП.

          Службите препоръчват на шофьорите да планират пътуванията си предварително и да следят актуалната информация за натовареността на граничните пунктове, публикувана на сайта на „Гранична полиция“.

          Интензивен остава трафикът за товарни автомобили на изход от страната през ГКПП „Капитан Андреево“ на българо-турската граница. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) на своя официален сайт.

          „Информацията за движението по всички гранични пунктове е актуална към 6:00 часа. Най-голяма натовареност се отчита при товарния трафик на изход от страната през „Капитан Андреево“,

          уточняват от дирекцията.
          - Реклама -

          Нормално движение към Сърбия, Северна Македония и Гърция

          По данни на „Гранична полиция“, движението на границите със Сърбия и Република Северна Македония е нормално и не се наблюдават задръствания.

          Осем тона недекларирани химикали задържаха на „Капитан Андреево“ Осем тона недекларирани химикали задържаха на „Капитан Андреево“

          „Трафикът е спокоен и на всички гранични пунктове с Гърция“,

          съобщават още от ГДГП.

          От гръцка страна по трасето Рудозем – Ксанти се извършват строителни дейности, като гръцките власти са поставили предупредителни табели.

          „Заради строителството теренът е обявен за строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица“,

          се казва в съобщението.
          На „Капитан Андреево“ иззеха контрабандни цигари и хранителни продукти На „Капитан Андреево“ иззеха контрабандни цигари и хранителни продукти

          Временна организация при Дунав мост – Русе

          Нормален е трафикът и по граничните пунктове с Румъния, въпреки че в района на Дунав мост при Русе се извършва основен ремонт на българския участък.

          „Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител“,

          уточняват от ГДГП.

          Службите препоръчват на шофьорите да планират пътуванията си предварително и да следят актуалната информация за натовареността на граничните пунктове, публикувана на сайта на „Гранична полиция“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          България и Румъния с най-много жертви при катастрофи в ЕС през 2024 г.

          Георги Петров -
          Европейската комисия публикува новите си данни за пътната безопасност в Европейския съюз за 2024 г., според които България и Румъния остават държавите с най-висок...
          Политика

          Ще издържи ли правителството? (ВИДЕО)

          Катрин-Лейла Сауалха -
          Делян Пеевски: „ДПС ще подкрепя правителството за пълен мандат, докато то работи за хората“ Нов политически трус разтърси българската сцена в понеделник сутрин.Председателят на парламентарната...
          Политика

          Заради БСП: Отлагат заседанието на Съвета за съвместно управление

          Никола Павлов -
          Разговорите между партньорите в управлението относно промяна в коалиционната формула на властта се отлагат за утре, съобщиха източници от управляващото мнозинство. Тогава ще се проведе...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions