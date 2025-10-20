НА ЖИВО
          Иран отряза САЩ: Ядрените ни съоръжения не са унищожени, мечтайте си!

          Върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, отхвърли днес предложението на американския президент Доналд Тръмп за подновяване на преговорите между двете страни и опроверга твърденията му, че САЩ са унищожили иранския ядрен капацитет, предаде Ройтерс.

          „Тръмп казва, че сключва сделки, но ако сделката е съпроводена с принуда и резултатът ѝ е предрешен, това не е сделка, а налагане и тормоз“, заяви Хаменей, цитиран от иранските държавни медии.

          След конфликта от юни

          Техеран и Вашингтон проведоха пет кръга на непреки преговори по ядрената програма, но те приключиха с 12-дневен въоръжен конфликт през юни, по време на който САЩ и Израел бомбардираха ирански ядрени обекти.

          Иран отхвърля „ограниченията“ върху ядрената си програма Иран отхвърля „ограниченията“ върху ядрената си програма

          Миналата седмица президентът Тръмп заяви пред израелския парламент, че би било чудесно, ако Вашингтон успее да договори мирно споразумение с Техеран, след като в ивицата Газа беше въведено примирие между Израел и „Хамас“.

          Отговорът на Техеран

          „Президентът на САЩ казва гордо, че те са бомбардирали и унищожили иранската ядрена промишленост. Много добре — продължавайте да си мечтаете!“, написа Хаменей в социалната платформа X.

          „Какво общо има Америка с това дали Иран има ядрени съоръжения или не? Тези интервенции са неподходящи, погрешни и принудителни“, подчерта върховният лидер.

          Фонът на конфликта

          Западът обвинява Иран, че тайно се е опитал да разработи ядрено оръжие чрез обогатяване на уран и настоява Ислямската република да прекрати тази дейност.
          Техеран обаче отрича да се стреми към ядрено оръжие, като твърди, че програмата му има изцяло граждански и енергийни цели.

          Тръмп: Иран е изпратил „много ясен сигнал“, че иска край на конфликта в Газа Тръмп: Иран е изпратил „много ясен сигнал“, че иска край на конфликта в Газа

