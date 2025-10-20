Иран отряза САЩ: Ядрените ни съоръжения не са унищожени, мечтайте си!

Върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, отхвърли днес предложението на американския президент Доналд Тръмп за подновяване на преговорите между двете страни и опроверга твърденията му, че САЩ са унищожили иранския ядрен капацитет, предаде Ройтерс.
След конфликта от юни
Техеран и Вашингтон проведоха пет кръга на непреки преговори по ядрената програма, но те приключиха с 12-дневен въоръжен конфликт през юни, по време на който САЩ и Израел бомбардираха ирански ядрени обекти.
Миналата седмица президентът Тръмп заяви пред израелския парламент, че би било чудесно, ако Вашингтон успее да договори мирно споразумение с Техеран, след като в ивицата Газа беше въведено примирие между Израел и „Хамас“.
Отговорът на Техеран
Фонът на конфликта
Западът обвинява Иран, че тайно се е опитал да разработи ядрено оръжие чрез обогатяване на уран и настоява Ислямската република да прекрати тази дейност. Техеран обаче отрича да се стреми към ядрено оръжие, като твърди, че програмата му има изцяло граждански и енергийни цели.
