Иран отряза САЩ: Ядрените ни съоръжения не са унищожени, мечтайте си!

Върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, отхвърли днес предложението на американския президент Доналд Тръмп за подновяване на преговорите между двете страни и опроверга твърденията му, че САЩ са унищожили иранския ядрен капацитет, предаде Ройтерс.

„Тръмп казва, че сключва сделки, но ако сделката е съпроводена с принуда и резултатът ѝ е предрешен, това не е сделка, а налагане и тормоз", заяви Хаменей, цитиран от иранските държавни медии.

След конфликта от юни

Техеран и Вашингтон проведоха пет кръга на непреки преговори по ядрената програма, но те приключиха с 12-дневен въоръжен конфликт през юни, по време на който САЩ и Израел бомбардираха ирански ядрени обекти.

Миналата седмица президентът Тръмп заяви пред израелския парламент, че би било чудесно, ако Вашингтон успее да договори мирно споразумение с Техеран, след като в ивицата Газа беше въведено примирие между Израел и „Хамас“.

Отговорът на Техеран

„Президентът на САЩ казва гордо, че те са бомбардирали и унищожили иранската ядрена промишленост. Много добре — продължавайте да си мечтаете!“, написа Хаменей в социалната платформа X.

„Какво общо има Америка с това дали Иран има ядрени съоръжения или не? Тези интервенции са неподходящи, погрешни и принудителни“, подчерта върховният лидер.

Фонът на конфликта

Западът обвинява Иран, че тайно се е опитал да разработи ядрено оръжие чрез обогатяване на уран и настоява Ислямската република да прекрати тази дейност.

Техеран обаче отрича да се стреми към ядрено оръжие, като твърди, че програмата му има изцяло граждански и енергийни цели.