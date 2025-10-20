Исторически първи трофей за Мароко на Световното по футбол до 20 години

Мароко приключи победоносно триумфалния си рейд към световната титла по футбол на шампионата до 20 г. в Чили.

Африканците надвиха Аржентина с 2:0 в големия финал и завоюваха първа световна титла за страната в която и да е възрастова група.

Футболистът на Фамаликао Ясир Забири реализира дубъл за успеха над аржентинците. По пътя до финала Мароко се справи последователно с Южна Корея, САЩ и Франция.

Мароканците са първата африканска страна, която печели титлата до 20-годишните след Гана през 2009. Аржентина от своя страна се размина със седми триумф.