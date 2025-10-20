НА ЖИВО
          Исторически първи трофей за Мароко на Световното по футбол до 20 години

          Африканците надвиха Аржентина с 2:0 в големия финал

          Снимка: x.com/OLSC_Morocco
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Мароко приключи победоносно триумфалния си рейд към световната титла по футбол на шампионата до 20 г. в Чили.

          Африканците надвиха Аржентина с 2:0 в големия финал и завоюваха първа световна титла за страната в която и да е възрастова група.

          Футболистът на Фамаликао Ясир Забири реализира дубъл за успеха над аржентинците. По пътя до финала Мароко се справи последователно с Южна Корея, САЩ и Франция.

          Мароканците са първата африканска страна, която печели титлата до 20-годишните след Гана през 2009. Аржентина от своя страна се размина със седми триумф.

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

