      вторник, 21.10.25
          - Реклама -
          Италианска бизнесдама почина след козметична операция в Турция

          Снимка: ansa.it
          50-годишната италианка Милена Манчини е починала след усложнения, настъпили по време на козметична операция в Истанбул, съобщи агенция АНСА.

          Жената е издъхнала след 20 дни престой в интензивното отделение на Университетската болница в турската столица. Според предварителна информация, по време на липосукция е настъпила травма на стомаха, която е довела до сериозни вътрешни усложнения.

          Медицинските власти все още не са потвърдили официално причините за инцидента, съобщават италианските медии.

          Манчини е била брокер на недвижими имоти и дъщеря на индустриалеца Алваро Манчини — един от основателите и директорите на компанията Indexa SpA, специализирана в индустриална поддръжка и услуги.

          Тя оставя след себе си две дъщери.
          Нейната сестра Рита Манчини е известен биолог и преподавател в Университета „Ла Сапиенца“ в Рим, а другата ѝ сестра Сара притежава сладкарница в Исола дел Лири, южно от италианската столица.

          Случаят предизвика сериозен обществен отзвук в Италия и отново постави въпроса за рисковете от медицински туризъм и недостатъчния контрол върху частните клиники в чужбина.

