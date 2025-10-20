НА ЖИВО
      понеделник, 20.10.25
          Футбол

          Иван Дюлгеров пропуска остатъка от сезона, заради тежка контузия

          Треньорът на Шериф Тираспол Вадим Скрипченко заяви, че българинът има травма на кръстните връзки на коляното

          Снимка: БГНЕС
          Сподели
          Българският национален вратар Иван Дюлгеров приключи с футбола за сезон 2025/26. Стражът получи много тежка контузия, съобщи треньора на Шериф Тираспол Вадим Скрипченко. 

          По първоначални информации сънародникът ни е скъсал кръстни връзки на коляното. Това стана ясно след успеха с 5:0 над Спартаний Спортул (Селемет). Тогава журналистите питаха за отсъствието на Дюлгеров, а треньорът на тима отговори:

          „Иван Дюлгеров получи сериозна травма. Медицинското изследване, което направихме, показа травма на кръстни връзки на коляното. За съжалание, Иван няма да може да сни помогне до края на сезона“ – сподели специалистът. 

          Шериф (Тираспол) води в класирането на Молдова с 38 точки и 4 повече от 2-ия Зимбру (Кишинев) и 5 над Петрокуб (Хънчещ).

