Иван Дюлгеров пропуска остатъка от сезона, заради тежка контузия

Българският национален вратар Иван Дюлгеров приключи с футбола за сезон 2025/26. Стражът получи много тежка контузия, съобщи треньора на Шериф Тираспол Вадим Скрипченко.

По първоначални информации сънародникът ни е скъсал кръстни връзки на коляното. Това стана ясно след успеха с 5:0 над Спартаний Спортул (Селемет). Тогава журналистите питаха за отсъствието на Дюлгеров, а треньорът на тима отговори:

„Иван Дюлгеров получи сериозна травма. Медицинското изследване, което направихме, показа травма на кръстни връзки на коляното. За съжалание, Иван няма да може да сни помогне до края на сезона“ – сподели специалистът.

Шериф (Тираспол) води в класирането на Молдова с 38 точки и 4 повече от 2-ия Зимбру (Кишинев) и 5 над Петрокуб (Хънчещ).