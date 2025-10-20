НА ЖИВО
          Изпитващият на шофьора от катастрофата край Созопол – без колан (ВИДЕО)

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          До видеозаписа от изпита на шофьора, причинил тежката катастрофа край Созопол с трима загинали, бяха допуснати не само експерти от Агенция „Автомобилна администрация“, но и медии и представители на неправителствени организации.

          Според изпълнителния директор на агенцията Слав Монов, при проверката са открити пропуски по време на обучението:

          „Часът за нощно шофиране е даден през юни, в 17:00 часа, което не е тъмната част на деня.“

          От видеозаписа е станало ясно, че изпитващият не е бил с поставен предпазен колан, което по думите на Монов е грубо нарушение на Закона за движение по пътищата.

          „Той ще бъде наказан, защото това е недопустимо поведение,“ подчерта Монов.

          В проверката за първи път участва и неправителственият сектор, като наблюдатели.

          „Сериозни нарушения на изпита не бяха констатирани. Единственото, което може да се отбележи, е че се правеха само леви, осигурени завои – без да се изчаква насрещно движение. Това не е добра практика, защото курсистите трудно се справят в реална ситуация,“ коментира Петър Вутов от Асоциацията за квалификация на автомобилистите.

          По думите му маршрутът на обучението не може да бъде проследен дигитално, тъй като курсът е приключил на 11 юли 2025 г. – ден преди влизането в сила на дигиталната система за обучение.

          Слав Монов уточни, че се извършва проверка и във фирмата, провела обучението:

          „В методиката няма понятие като ‘осигурени леви завои’. Има задължителни елементи, които трябва да бъдат изпълнени, и те са били изпълнени.“

          Той допълни, че липсата на колан е първо нарушение на изпитващия и той ще бъде санкциониран по вътрешните правила на агенцията.

          7 КОМЕНТАРА

          1. Те сега не познават часовника със стрелки, вие чакате да се справят с автомобилите 🤦 няма оправия, образователната система също е съпричастна към проблема

            • Иванка Иванова За инструкторите важи, но не и за изпитващите. Това е коментар на юрист, не лично мнение.

            • Ivan Angelov, където и да са изпитите, който и да е изпитващият, този с книжката на 1 ден, няма ли мозък в главата и не го ли ползва по предназначение, ще има убити!!

              • Янко Кафалиев В КАТ е по друго има и респект .Аз не знам какви са тези курсове седмица две и шфьор станал полигон махнаха.Едно време любителския курс беше 6 месеца.

