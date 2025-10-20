Изпитващият на шофьора от катастрофата край Созопол – без колан (ВИДЕО)

До видеозаписа от изпита на шофьора, причинил тежката катастрофа край Созопол с трима загинали, бяха допуснати не само експерти от Агенция „Автомобилна администрация“, но и медии и представители на неправителствени организации.

Според изпълнителния директор на агенцията Слав Монов, при проверката са открити пропуски по време на обучението:

„Часът за нощно шофиране е даден през юни, в 17:00 часа, което не е тъмната част на деня.“

От видеозаписа е станало ясно, че изпитващият не е бил с поставен предпазен колан, което по думите на Монов е грубо нарушение на Закона за движение по пътищата.

„Той ще бъде наказан, защото това е недопустимо поведение,“ подчерта Монов.

В проверката за първи път участва и неправителственият сектор, като наблюдатели.

„Сериозни нарушения на изпита не бяха констатирани. Единственото, което може да се отбележи, е че се правеха само леви, осигурени завои – без да се изчаква насрещно движение. Това не е добра практика, защото курсистите трудно се справят в реална ситуация,“ коментира Петър Вутов от Асоциацията за квалификация на автомобилистите.

По думите му маршрутът на обучението не може да бъде проследен дигитално, тъй като курсът е приключил на 11 юли 2025 г. – ден преди влизането в сила на дигиталната система за обучение.

Слав Монов уточни, че се извършва проверка и във фирмата, провела обучението:

„В методиката няма понятие като ‘осигурени леви завои’. Има задължителни елементи, които трябва да бъдат изпълнени, и те са били изпълнени.“

Той допълни, че липсата на колан е първо нарушение на изпитващия и той ще бъде санкциониран по вътрешните правила на агенцията.