Изпитващият на шофьора от катастрофата край Созопол – без колан (ВИДЕО)

До видеозаписа от изпита на шофьора, причинил тежката катастрофа край Созопол с трима загинали, бяха допуснати не само експерти от Агенция „Автомобилна администрация“, но и медии и представители на неправителствени организации.
Според изпълнителния директор на агенцията Слав Монов, при проверката са открити пропуски по време на обучението:
От видеозаписа е станало ясно, че изпитващият не е бил с поставен предпазен колан, което по думите на Монов е грубо нарушение на Закона за движение по пътищата.
В проверката за първи път участва и неправителственият сектор, като наблюдатели.
По думите му маршрутът на обучението не може да бъде проследен дигитално, тъй като курсът е приключил на 11 юли 2025 г. – ден преди влизането в сила на дигиталната система за обучение.
Слав Монов уточни, че се извършва проверка и във фирмата, провела обучението:
Той допълни, че липсата на колан е първо нарушение на изпитващия и той ще бъде санкциониран по вътрешните правила на агенцията.
Те сега не познават часовника със стрелки, вие чакате да се справят с автомобилите 🤦 няма оправия, образователната система също е съпричастна към проблема
Доколкото знам, инструкторите и изпитващите НЕ слагат колани.
Иванка Иванова За инструкторите важи, но не и за изпитващите. Това е коментар на юрист, не лично мнение.
Махайте изпитите от ИААА да отиват в КАТ както си беше.
Ivan Angelov, където и да са изпитите, който и да е изпитващият, този с книжката на 1 ден, няма ли мозък в главата и не го ли ползва по предназначение, ще има убити!!
Янко Кафалиев В КАТ е по друго има и респект .Аз не знам какви са тези курсове седмица две и шфьор станал полигон махнаха.Едно време любителския курс беше 6 месеца.
това е генерален проблем. както и , че ауди произвеждат меки и не защитени автомобили