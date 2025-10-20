НА ЖИВО
          Война

          Израел с нови обвинения към Хамас- от групировката отричат (ВИДЕО)

          Катрин-Лейла Сауалха
          Катрин-Лейла Сауалха
          Катрин-Лейла Сауалха
          Катрин-Лейла Сауалха

          Израелската армия обвини Хамас, в извършването на няколко директни атентата срещу израелска войска, което е „в грубо нарушение на споразомението“- според израелската държава.

          Тези твърдения бяха отхвърлени от „Хамас“, като лидерът Изат ар Ришек беше категоричен в спазването на определените от споразумението граници.

          От своя страна Израел пое пълна отговорност за въздушната атака в град Рафах с цел самозащита.

          Израелската армия нанесе десетки удари, след като заяви, че нейните войски, действащи в Рафах (в южната част на Ивицата Газа), са били атакувани от бойци на „Хамас“ с противотанкови ракети и огнестрелно оръжие.

          В отговор на обвиненията, че отново нарушават мирното споразомение, Израелската държава за сега спазва мълчание.

          Доналд Тръмп отново напомни и на двете страни, че споразумението от 10 октомври е в сила.

