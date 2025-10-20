НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 20.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Израел възобнови доставките на хуманитарна помощ за Газа

          0
          26
          Снимка: Rami Alsayed / NurPhoto / Reuters
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Граничният пункт Керем Шалом между Израел и ивицата Газа отново е отворен за хуманитарни доставки, съобщи израелски военен представител, цитиран от АФП. Решението идва само ден след временното затваряне на пункта, след като Израел обвини Хамас в нарушаване на примирието.

          „След политическо решение, помощта преминава през Керем Шалом в пълно съответствие с подписаното споразумение“,
          заяви официалният представител

          - Реклама -

          По думите му, граничният пункт Рафах между Газа и Египет ще остане затворен до следващо нареждане.

          Хамас от своя страна отрече да е нарушавал примирието, като обвини Израел, че самият той е нарушил договорените условия.

          „Израел продължава да действа едностранно и да подкопава постигнатото споразумение“, заявиха представители на движението в изявление, разпространено в местни медии

          Възобновяването на доставките през Керем Шалом се счита за ключова стъпка в усилията за облекчаване на хуманитарната криза в Газа, където недостигът на храна, вода и медикаменти остава сериозен въпреки постигнатото примирие.

          Международните наблюдатели изразяват надежда, че отварянето на пункта ще стабилизира обстановката, макар че напрежението между двете страни остава високо.

          Граничният пункт Керем Шалом между Израел и ивицата Газа отново е отворен за хуманитарни доставки, съобщи израелски военен представител, цитиран от АФП. Решението идва само ден след временното затваряне на пункта, след като Израел обвини Хамас в нарушаване на примирието.

          „След политическо решение, помощта преминава през Керем Шалом в пълно съответствие с подписаното споразумение“,
          заяви официалният представител

          - Реклама -

          По думите му, граничният пункт Рафах между Газа и Египет ще остане затворен до следващо нареждане.

          Хамас от своя страна отрече да е нарушавал примирието, като обвини Израел, че самият той е нарушил договорените условия.

          „Израел продължава да действа едностранно и да подкопава постигнатото споразумение“, заявиха представители на движението в изявление, разпространено в местни медии

          Възобновяването на доставките през Керем Шалом се счита за ключова стъпка в усилията за облекчаване на хуманитарната криза в Газа, където недостигът на храна, вода и медикаменти остава сериозен въпреки постигнатото примирие.

          Международните наблюдатели изразяват надежда, че отварянето на пункта ще стабилизира обстановката, макар че напрежението между двете страни остава високо.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Вратовръзката, която каза повече от дипломатическа реплика

          Айлин Петкова -
          Защо министърът на отбраната на САЩ седна срещу Зеленски с цветовете на руското знаме? В политиката рядко може да се говори за случайности, особено когато...
          Политика

          Светът се разклаща – дипломатите ремонтират картината

          Айлин Петкова -
          Кадърът, който обиколи социалните мрежи тези дни – президент, посрещнат не от домакина на съответната страна, а от собственото си обслужващо звено – бе...
          Политика

          Лавров и Рубио с телефонен разговор преди срещата в Будапеща

          Никола Павлов -
          Руският външен министър Сергей Лавров е провел телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, съобщиха от Министерството на външните работи на Русия. „Състоя...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions