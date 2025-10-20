Израел възобнови доставките на хуманитарна помощ за Газа

Граничният пункт Керем Шалом между Израел и ивицата Газа отново е отворен за хуманитарни доставки, съобщи израелски военен представител, цитиран от АФП. Решението идва само ден след временното затваряне на пункта, след като Израел обвини Хамас в нарушаване на примирието.

„След политическо решение, помощта преминава през Керем Шалом в пълно съответствие с подписаното споразумение“,

По думите му, граничният пункт Рафах между Газа и Египет ще остане затворен до следващо нареждане.

Хамас от своя страна отрече да е нарушавал примирието, като обвини Израел, че самият той е нарушил договорените условия.

„Израел продължава да действа едностранно и да подкопава постигнатото споразумение“, заявиха представители на движението в изявление, разпространено в местни медии

Възобновяването на доставките през Керем Шалом се счита за ключова стъпка в усилията за облекчаване на хуманитарната криза в Газа, където недостигът на храна, вода и медикаменти остава сериозен въпреки постигнатото примирие.

Международните наблюдатели изразяват надежда, че отварянето на пункта ще стабилизира обстановката, макар че напрежението между двете страни остава високо.