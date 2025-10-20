Яник Синер пропуска финалите за Купа „Дейвис“

Една от големите звезди на световния тенис – Яник Синер – няма да участва в предстоящите финали за Купа „Дейвис“, където Италия трябва да защитава титлата си.
Световният №2 се оттегля от състезанието поради неуточнени причини, което е сериозен удар за отбора на „адзурите“.
В негово отсъствие Италия ще разчита на Матео Беретини, Симоне Болели, Флавио Коболи, Лоренцо Музети и Андреа Вавасори.
Финалите ще се проведат в Болоня между 18 и 23 ноември.
