      понеделник, 20.10.25
          Яник Синер пропуска финалите за Купа „Дейвис"

          Снимка: БГНЕС
          Една от големите звезди на световния тенис – Яник Синер – няма да участва в предстоящите финали за Купа „Дейвис“, където Италия трябва да защитава титлата си.

          Световният №2 се оттегля от състезанието поради неуточнени причини, което е сериозен удар за отбора на „адзурите“.

          „Ще ни липсва лидер като Яник, но имаме силен състав и вярвам, че можем да се представим достойно“, заяви капитанът Филипо Воландри.

          В негово отсъствие Италия ще разчита на Матео Беретини, Симоне Болели, Флавио Коболи, Лоренцо Музети и Андреа Вавасори.

          Финалите ще се проведат в Болоня между 18 и 23 ноември.

