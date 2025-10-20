Калас: Русия разбира само от сила

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че до края на седмицата може да бъдат одобрени нови санкции срещу Русия.
Според нея, в новия пакет от мерки се предвижда забрана за вноса на руски втечнен природен газ (LNG) – стъпка, която цели да ограничи енергийната зависимост на Европа от Москва и да засили натиска върху руската икономика.
Подкрепа за мирните усилия, но недоверие към Москва
Калас коментира и предстоящата среща в Будапеща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, като изрази умерен оптимизъм:
Калас: „Не е приятно да виждаме издирван от МНС да идва в Европа“
По повод очакваното посещение на Путин в Будапеща, Кая Калас отбеляза:
Тя подчерта, че Украйна не може просто да се предаде, а международната общност трябва да защитава принципите на международното право.
