      понеделник, 20.10.25
          Европа Политика

          Калас: Русия разбира само от сила

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че до края на седмицата може да бъдат одобрени нови санкции срещу Русия.

          „Днес няма да има одобрение, но очаквам това да стане на заседанието на Европейския съвет в четвъртък в Брюксел,“ уточни Калас пред журналисти.

          Според нея, в новия пакет от мерки се предвижда забрана за вноса на руски втечнен природен газ (LNG) – стъпка, която цели да ограничи енергийната зависимост на Европа от Москва и да засили натиска върху руската икономика.

          Подкрепа за мирните усилия, но недоверие към Москва

          Калас коментира и предстоящата среща в Будапеща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, като изрази умерен оптимизъм:

          „Виждаме усилията на президента Тръмп да постигне мир. Приветстваме тези усилия, но не виждаме Русия да търси мир. Русия разбира само от сила и преговаря само когато е притисната,“ заяви тя.

          Тръмп: Донбас трябва да остане предимно под руски контрол (ВИДЕО)

          „Иска ми се украинският президент Володимир Зеленски да се срещне с Путин, защото те са двамата, които трябва да постигнат съгласие. Да видим какво ще излезе от срещата в Будапеща. САЩ имат силата да окажат натиск върху Русия да преговаря – и ако я използват, това би било добре,“ допълни върховният представител.

          Калас: „Не е приятно да виждаме издирван от МНС да идва в Европа“

          По повод очакваното посещение на Путин в Будапеща, Кая Калас отбеляза:

          „Не е приятно да виждаме някой, издирван от Международния наказателен съд, да идва в Европа. Въпросът е дали ще има резултат от това.“

          Тя подчерта, че Украйна не може просто да се предаде, а международната общност трябва да защитава принципите на международното право.

          „Би било зле за международния ред, ако нападателят просто получи онова, което иска,“ посочи Калас в заключение.

          Фон дер Лайен призова Сърбия да наложи санкции на Русия и да бъде „по-конкретна", за да се присъедини към ЕС

          107 КОМЕНТАРА

          2. Ако някой не познава груби, просташки, цинични и обидни думи и изрази, може да разгледа някои от коментарите! И ако те са мерило за възпитанието и културата ни, положението е трагично.

          6. Мама ви откачена, седите си по бюрата със заплати в хиляди евра, без да осъзнават, че хора страдат и умират. Как няма възможност нея да я пратят на фронта да упражнява сила/та си!?

          7. По случая има много хубав сръбски виц: “Политика се прави по неколко начина пръви начин со сила, втори начин со пари и трети начин со дупе. Ние сила си немаме, пари си немаме….”

          13. Историята ни показва, че на всеки 100 години Западна Европа решава чрез сила да подчини Русия и след като получава плесници за това си действие , се укротява за следващите 100 години !

          14. Тея тапаци как не разбраха ,че Русия, Америка и Китай си правят каквото искат.
            Със тъпите си санкции освен на нас ,обикновените хора на никой друг не вредят

          16. Русия разбира от сила и от много други неща но ти от нищо не разбираш и спри с напъните си за санкции смешна и жалка

          19. Този куросмук Кая калас що не лапа шнорхелът и да се потапя ами блещи врели некипели скоро и нея ще я очаква затвор заедно с кака и урсула

          20. А вие от абсолютно нищо! Не разбирате, че Русия, ако реши ще затрие Европа, без да се затрудни! За това се молете Путин да е жив и здрав! Ако беше друг, до сега да беше го направил!

          30. Преди да формира мисъл и да я изрече,човек най добре да погледне Географската карта и да попрочете ИСТОРИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

          37. И как го разбра това Калас? Цели 18 санкции никаква работа не свършиха срещу Русия и как очаква с 19-та да стане? Точно обратното, тия санкции работят срещу Европа, защото тя страда все повече и повече от тях. Икономиките на Франция и Германия тотално я закъсват. Цените скачат, инфлацията също, хората обедняват.

