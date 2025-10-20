Калас: Русия разбира само от сила

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че до края на седмицата може да бъдат одобрени нови санкции срещу Русия.

„Днес няма да има одобрение, но очаквам това да стане на заседанието на Европейския съвет в четвъртък в Брюксел," уточни Калас пред журналисти.

Според нея, в новия пакет от мерки се предвижда забрана за вноса на руски втечнен природен газ (LNG) – стъпка, която цели да ограничи енергийната зависимост на Европа от Москва и да засили натиска върху руската икономика.

Подкрепа за мирните усилия, но недоверие към Москва

Калас коментира и предстоящата среща в Будапеща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, като изрази умерен оптимизъм:

„Виждаме усилията на президента Тръмп да постигне мир. Приветстваме тези усилия, но не виждаме Русия да търси мир. Русия разбира само от сила и преговаря само когато е притисната,“ заяви тя.

„Иска ми се украинският президент Володимир Зеленски да се срещне с Путин, защото те са двамата, които трябва да постигнат съгласие. Да видим какво ще излезе от срещата в Будапеща. САЩ имат силата да окажат натиск върху Русия да преговаря – и ако я използват, това би било добре,“ допълни върховният представител.

Калас: „Не е приятно да виждаме издирван от МНС да идва в Европа“

По повод очакваното посещение на Путин в Будапеща, Кая Калас отбеляза:

„Не е приятно да виждаме някой, издирван от Международния наказателен съд, да идва в Европа. Въпросът е дали ще има резултат от това.“

Тя подчерта, че Украйна не може просто да се предаде, а международната общност трябва да защитава принципите на международното право.