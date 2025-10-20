НА ЖИВО
          „Карай внимателно…“ – последните думи към Йордан преди фаталната нощ

          Снимка: БГНЕС архив
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Несъобразена скорост и загуба на контрол са вероятната причина за тежката катастрофа край Созопол, при която загинаха трима младежи. Инцидентът стана в петък около 23:15 ч. на пътя Созопол – Черноморец, съобщават от полицията.

          Автомобил с варненска регистрация се е ударил в крайпътно дърво. Зад волана е бил 18-годишен младеж от село Зидарово, който взел шофьорската си книжка същия ден.

          На място са загинали водачът и пътуващият на задната седалка 17-годишен германски гражданин, който от дълго време живеел в Созопол. Третият пътник – 17-годишен младеж от с. Габър, е бил откаран в УМБАЛ – Бургас, но е починал преди пристигането на линейката в болницата.

          Приятели на загиналите разказаха пред NOVA за последните си думи с Йордан, шофьора на колата:

          „Карам шофьорски курс при същия инструктор. Йордан беше внимателен, слушаше. Последните ми думи към него бяха: ‘Карай внимателно, пътищата са лоши.’ Обеща ми, че ще внимава“, сподели Христо в ефира на „Здравей, България“.

          Друг техен приятел разкри, че младежът е платил за „бърза поръчка“, за да получи книжката си за 10 дни, и я е взел в деня на катастрофата.

          „Колата беше на баща му. Отивали са към Бургас, за да се почерпят за книжката. Познавам го от малък – не е бил под въздействието на алкохол или наркотици“, разказа той.

          От днес психолог ще работи със съучениците на тримата загинали, а в община Созопол е обявен Ден на траур в памет на жертвите.

          2 КОМЕНТАРА

          1. Ако баща му караше внимателно и той щеше да кара така-това са глупости че го съветвали да кара внимателно.

