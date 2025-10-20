„Карай внимателно…“ – последните думи към Йордан преди фаталната нощ

Несъобразена скорост и загуба на контрол са вероятната причина за тежката катастрофа край Созопол, при която загинаха трима младежи. Инцидентът стана в петък около 23:15 ч. на пътя Созопол – Черноморец, съобщават от полицията.
Автомобил с варненска регистрация се е ударил в крайпътно дърво. Зад волана е бил 18-годишен младеж от село Зидарово, който взел шофьорската си книжка същия ден.
На място са загинали водачът и пътуващият на задната седалка 17-годишен германски гражданин, който от дълго време живеел в Созопол. Третият пътник – 17-годишен младеж от с. Габър, е бил откаран в УМБАЛ – Бургас, но е починал преди пристигането на линейката в болницата.
Приятели на загиналите разказаха пред NOVA за последните си думи с Йордан, шофьора на колата:
Друг техен приятел разкри, че младежът е платил за „бърза поръчка“, за да получи книжката си за 10 дни, и я е взел в деня на катастрофата.
От днес психолог ще работи със съучениците на тримата загинали, а в община Созопол е обявен Ден на траур в памет на жертвите.
Ако баща му караше внимателно и той щеше да кара така-това са глупости че го съветвали да кара внимателно.
какъв е този курс за 10 дена, трябва да е за 1 час и готово!!!