Кевин Дюрант ще продължи да играя Хюстън за още две години

Кевин Дюрант няма намерение да си тръгва рано от Хюстън Рокетс.

Тексасци официално обявиха, че новопривлечената звезда е удължил контракта си за още две години до сезон 2027/28.

ESPN докладва първо за сделката, която може да достигне 90 млн. долара.

Дюрант, който е двукратен шампион на НБА с Голдън Стейт Уориърс, четири пъти Реализатор номер 1 в Лигата и четирикратен олимпийски шампион със САЩ, беше трейднат в Хюстън през лятото. Рокетс завършиха втори в Западната конференция миналия сезон с баланс 52-30.

„Ракетите“ стартират новия сезон с гостуване на шампиона Оклахома Сити Тъндър.