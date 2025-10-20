НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 20.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортБаскетбол

          Кевин Дюрант ще продължи да играя Хюстън за още две години

          Първи за сделката информираха от ESPN, като стойността на контракта може да достигне 90 млн. долара.

          0
          4
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Кевин Дюрант няма намерение да си тръгва рано от Хюстън Рокетс.

          - Реклама -

          Тексасци официално обявиха, че новопривлечената звезда е удължил контракта си за още две години до сезон 2027/28.

          ESPN докладва първо за сделката, която може да достигне 90 млн. долара.

          Дюрант, който е двукратен шампион на НБА с Голдън Стейт Уориърс, четири пъти Реализатор номер 1 в Лигата и четирикратен олимпийски шампион със САЩ, беше трейднат в Хюстън през лятото. Рокетс завършиха втори в Западната конференция миналия сезон с баланс 52-30.

          „Ракетите“ стартират новия сезон с гостуване на шампиона Оклахома Сити Тъндър.

          Кевин Дюрант няма намерение да си тръгва рано от Хюстън Рокетс.

          - Реклама -

          Тексасци официално обявиха, че новопривлечената звезда е удължил контракта си за още две години до сезон 2027/28.

          ESPN докладва първо за сделката, която може да достигне 90 млн. долара.

          Дюрант, който е двукратен шампион на НБА с Голдън Стейт Уориърс, четири пъти Реализатор номер 1 в Лигата и четирикратен олимпийски шампион със САЩ, беше трейднат в Хюстън през лятото. Рокетс завършиха втори в Западната конференция миналия сезон с баланс 52-30.

          „Ракетите“ стартират новия сезон с гостуване на шампиона Оклахома Сити Тъндър.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Исторически първи трофей за Мароко на Световното по футбол до 20 години

          Николай Минчев -
          Мароко приключи победоносно триумфалния си рейд към световната титла по футбол на шампионата до 20 г. в Чили. Африканците надвиха Аржентина с 2:0 в големия...
          Футбол

          Асоциацията на българските футболисти се застъпи за Светослав Вуцов

          Николай Минчев -
          Асоциацията на българските футболисти излезе с официална позиция, в която се застъпи за вратаря Светослав Вуцов.  Припомняме, че стражът на Левски се оттегли временно от...
          Тенис

          Феликс Оже-Алиасим ликува в Брюксел след трисетова битка с Иржи Лехечка

          Николай Минчев -
          Феликс Оже-Алиасим грабна трофея на тенис турнира в Брюксел. В белгийската столица канадецът се наложи на финала над Иржи Лехечка със 7-6 (2), 6-7...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions