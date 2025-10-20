Кирил Десподов и ПАОК спечелиха дербито с АЕК Атина

ПАОК с Кирил Десподов в състава победи АЕК Атина с 2:0 като гост в седмия кръг на гръцката Суперлига. След този успех тима на българина се изкачи на върха със 17 точки, една повече от Олимпиакос и АЕК.

Десподов влезе в игра в 71-та минута, като неговият тим вече си беше свършил работата след точните интервенции на Рахман Баба и Янис Константелиас. Червен картон за домакините в 86-та минута получи Харолд Мукуди.

В следващия кръг Десподов и компания са домакини на Волос, а атинци гостуват на Олимпиакос. Преди това и двата отбора имат ангажименти в Европа – ПАОК гостува на Лил в ЛЕ, а АЕК играе с Абърдийн в Лигата на конференциите.