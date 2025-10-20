НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 20.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Кирил Десподов и ПАОК спечелиха дербито с АЕК Атина

          Срещата завърши при резултат 2:0, а българинът влезе на терена в 71-та минута

          0
          22
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          ПАОК с Кирил Десподов в състава победи АЕК Атина с 2:0 като гост в седмия кръг на гръцката Суперлига. След този успех тима на българина се изкачи на върха със 17 точки, една повече от Олимпиакос и АЕК.

          - Реклама -

          Десподов влезе в игра в 71-та минута, като неговият тим вече си беше свършил работата след точните интервенции на Рахман Баба и Янис Константелиас. Червен картон за домакините в 86-та минута получи Харолд Мукуди.

          ПАОК се изкачи на върха със 17 точки, една повече от Олимпиакос и АЕК.

          В следващия кръг Десподов и компания са домакини на Волос, а атинци гостуват на Олимпиакос. Преди това и двата отбора имат ангажименти в Европа – ПАОК гостува на Лил в ЛЕ, а АЕК играе с Абърдийн в Лигата на конференциите.

          ПАОК с Кирил Десподов в състава победи АЕК Атина с 2:0 като гост в седмия кръг на гръцката Суперлига. След този успех тима на българина се изкачи на върха със 17 точки, една повече от Олимпиакос и АЕК.

          - Реклама -

          Десподов влезе в игра в 71-та минута, като неговият тим вече си беше свършил работата след точните интервенции на Рахман Баба и Янис Константелиас. Червен картон за домакините в 86-та минута получи Харолд Мукуди.

          ПАОК се изкачи на върха със 17 точки, една повече от Олимпиакос и АЕК.

          В следващия кръг Десподов и компания са домакини на Волос, а атинци гостуват на Олимпиакос. Преди това и двата отбора имат ангажименти в Европа – ПАОК гостува на Лил в ЛЕ, а АЕК играе с Абърдийн в Лигата на конференциите.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Тенис

          Феликс Оже-Алиасим ликува в Брюксел след трисетова битка с Иржи Лехечка

          Николай Минчев -
          Феликс Оже-Алиасим грабна трофея на тенис турнира в Брюксел. В белгийската столица канадецът се наложи на финала над Иржи Лехечка със 7-6 (2), 6-7...
          Футбол

          Неделни резултати от футболна Европа

          Николай Минчев -
          В неделния ден се играя голямото дерби от английската Премиър Лийг. В него Манчестър Юнайтед нанесе четвърта поредна загуба във всички турнири на Ливърпул....
          Моторни Спортове

          Макс Верстапен с убедителна победа в САЩ

          Станимир Бакалов -
          Макс Верстапен с Ред Бул взе наглед лесна победа в Гран При на САЩ, като успя да поведе от самото начало и не допусна...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions