      понеделник, 20.10.25
          Ключова политическа седмица: нови разговори за бъдещето на кабинета „Желязков" (ВИДЕО)

          Дамяна Караджова
          Започва ключова политическа седмица за управляващата коалиция. След серията трусове и напрежение във властта, днес се очакват нови срещи между коалиционните партньори и премиера Росен Желязков.

          На дневен ред стоят няколко ключови въпроса:
          • Ще има ли нова формула на кабинета „Желязков“?
          • Как ще се преразпредели властта между партньорите?
          • Ще се присъедини ли нов официален партньор към управлението?
          • Ще бъде ли сменен председателят на Народното събрание?
          • Ще се осигури ли кворум за работа на парламента след блокажа от миналата седмица?

          В петък премиерът Росен Желязков заяви, че отговорността за стабилното парламентарно мнозинство трябва да се споделя поравно от всички участници във властта.

          Парламентът отново без кворум – Трети пореден ден няма да заседава Парламентът отново без кворум – Трети пореден ден няма да заседава

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов подчерта, че кабинетът не може да функционира като малцинствен, без ясна подкрепа и конкретни ангажименти от страна на „ДПС – Ново начало“.

          От своя страна Делян Пеевски коментира, че кабинетът ще оцелее, но не уточни кога преговорният екип на формацията ще проведе среща с управляващите за конкретни разговори.

