Ключова политическа седмица: нови разговори за бъдещето на кабинета „Желязков“ (ВИДЕО)

Започва ключова политическа седмица за управляващата коалиция. След серията трусове и напрежение във властта, днес се очакват нови срещи между коалиционните партньори и премиера Росен Желязков.

На дневен ред стоят няколко ключови въпроса:

• Ще има ли нова формула на кабинета „Желязков“?

• Как ще се преразпредели властта между партньорите?

• Ще се присъедини ли нов официален партньор към управлението?

• Ще бъде ли сменен председателят на Народното събрание?

• Ще се осигури ли кворум за работа на парламента след блокажа от миналата седмица?

В петък премиерът Росен Желязков заяви, че отговорността за стабилното парламентарно мнозинство трябва да се споделя поравно от всички участници във властта.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов подчерта, че кабинетът не може да функционира като малцинствен, без ясна подкрепа и конкретни ангажименти от страна на „ДПС – Ново начало“.

От своя страна Делян Пеевски коментира, че кабинетът ще оцелее, но не уточни кога преговорният екип на формацията ще проведе среща с управляващите за конкретни разговори.