НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 20.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЗдраве

          Колбасите – тихият убиец на жени

          Преработеното месо увеличава риска от рак на гърдата при жените

          1
          47
          Катрин-Лейла Сауалха
          Катрин-Лейла Сауалха
          Сподели
          Катрин-Лейла Сауалха
          Катрин-Лейла Сауалха

          Жените, които редовно хапват преработени меса – като бекон и шунка – излагат себе си на значително по-висок риск от развитие на рак на гърдата, сочи ново мащабно изследване.

          - Реклама -

          Учените установили, че жените, които ядат такива продукти поне веднъж седмично, имат с 57% по-голяма вероятност да развият заболяването в сравнение с тези, които ги избягват.

          Резултатите са публикувани в рецензираното издание Clinical Nutrition и се базират на десетгодишно наблюдение на над 71 000 жени на възраст между 40 и 69 години, съобщава „Дейли Мейл“.

          Според учените основният виновник е натриевият нитрит – консервант, широко използван в преработените меса. Той може да образува канцерогенни съединения в организма, които увреждат ДНК и предизвикват мутации в тъканите на гърдата.

          В същото време учените отбелязват, че не е открита значителна връзка между риска от рак на гърдата и консумацията на фермерски меса, които са от свободно гледани животни и не се обработват с нитрати.

          Международната агенция за изследване на рака към СЗО, определя преработеното месо като канцероген от група 1 – категория, в която попадат и тютюнът, азбестът, хепатит В и арсенът.

          Генетиката неоспоримо е важен фактор, но не трябва да се забравя, че ние сме това, което ядем. Еко-съобразният начин на живот ще подобри значително здравословното ни състояние, дори и ако имаме „лоши“ гени.

          Жените, които редовно хапват преработени меса – като бекон и шунка – излагат себе си на значително по-висок риск от развитие на рак на гърдата, сочи ново мащабно изследване.

          - Реклама -

          Учените установили, че жените, които ядат такива продукти поне веднъж седмично, имат с 57% по-голяма вероятност да развият заболяването в сравнение с тези, които ги избягват.

          Резултатите са публикувани в рецензираното издание Clinical Nutrition и се базират на десетгодишно наблюдение на над 71 000 жени на възраст между 40 и 69 години, съобщава „Дейли Мейл“.

          Според учените основният виновник е натриевият нитрит – консервант, широко използван в преработените меса. Той може да образува канцерогенни съединения в организма, които увреждат ДНК и предизвикват мутации в тъканите на гърдата.

          В същото време учените отбелязват, че не е открита значителна връзка между риска от рак на гърдата и консумацията на фермерски меса, които са от свободно гледани животни и не се обработват с нитрати.

          Международната агенция за изследване на рака към СЗО, определя преработеното месо като канцероген от група 1 – категория, в която попадат и тютюнът, азбестът, хепатит В и арсенът.

          Генетиката неоспоримо е важен фактор, но не трябва да се забравя, че ние сме това, което ядем. Еко-съобразният начин на живот ще подобри значително здравословното ни състояние, дори и ако имаме „лоши“ гени.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Любопитно

          Масов срив в Canva: потребителите по целия свят съобщават за грешки и недостъпност на платформата

          Владимир Висоцки -
          Популярната платформа за графичен дизайн Canva преживява сериозен технически срив, който засегна потребители по целия свят. Хиляди хора съобщават за невъзможност да влязат в...
          Здраве

          Чехия отчита най-високи нива на лаймска болест от 90-те години насам

          Николай Минчев -
          Чехия се сблъсква с безпрецедентен ръст на случаите на лаймска болест – почти 8 000 души са диагностицирани с пренасяното от кърлежи заболяване от...
          Лайфстайл

          Битката на Бритни: Шокиращи обвинения за насилие, наркотици и заплаха срещу собствените ѝ деца

          Николай Минчев -
          Войната между Бритни Спиърс и бившия ѝ съпруг Кевин Федърлайн навлезе в най-ожесточената си фаза, след като той публикува шокиращи обвинения в мемоара си...

          1 коментар

          1. Защо на жени бе, глупости на търкалета,убиец на хора!С тая химия която блъскат вътре и Робокоп няма да оцелее

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions