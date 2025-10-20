Колбасите – тихият убиец на жени

Жените, които редовно хапват преработени меса – като бекон и шунка – излагат себе си на значително по-висок риск от развитие на рак на гърдата, сочи ново мащабно изследване.

Учените установили, че жените, които ядат такива продукти поне веднъж седмично, имат с 57% по-голяма вероятност да развият заболяването в сравнение с тези, които ги избягват.

Резултатите са публикувани в рецензираното издание Clinical Nutrition и се базират на десетгодишно наблюдение на над 71 000 жени на възраст между 40 и 69 години, съобщава „Дейли Мейл“.

Според учените основният виновник е натриевият нитрит – консервант, широко използван в преработените меса. Той може да образува канцерогенни съединения в организма, които увреждат ДНК и предизвикват мутации в тъканите на гърдата.

В същото време учените отбелязват, че не е открита значителна връзка между риска от рак на гърдата и консумацията на фермерски меса, които са от свободно гледани животни и не се обработват с нитрати.

Международната агенция за изследване на рака към СЗО, определя преработеното месо като канцероген от група 1 – категория, в която попадат и тютюнът, азбестът, хепатит В и арсенът.

Генетиката неоспоримо е важен фактор, но не трябва да се забравя, че ние сме това, което ядем. Еко-съобразният начин на живот ще подобри значително здравословното ни състояние, дори и ако имаме „лоши“ гени.